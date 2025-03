Penultimo appuntamento ancora in corso e nuovi incastri della trama che per il finale di stagione stanno alimentando gli interrogativi; le anticipazioni Le onde del passato in vista dell’ultima puntata – 21 marzo 2025 – sono scandite da un turbinio di colpi di scena. Una sorta di resa dei conti; ogni episodio ha reso sempre più fitto il velo di mistero su quanto accaduto alle protagoniste vent’anni prima a bordo di uno yacht. Una violenza che unisce la complicità di più persone, che interseca le esistenze di oggi; il risultato è quello di un reticolo che anche l’ispettore Luca Bonnard spera di poter dirimere con gli ultimi indizi emersi.

Anticipazioni Le onde del passato, quinta puntata 14 marzo 2025/ Un segreto di Mia sconvolge tutti…

Mentre Mia è ancora alle prese con il lutto dell’ex commissario, l’attenzione è tutta focalizzata su ciò che lui stesso ha deciso di nascondere e che, con la sua scomparsa, ha reso quasi irreperibile. Perchè Giuseppe Puccini ha agito in questo modo? Anna era sul punto di fare chiarezza, di portare finalmente la verità a galla; è forse per questo che l’uomo, messo spalle al muro, sarebbe stato quasi disposto a porre fine all’esistenza della donna.

Anticipazioni My Home My Destiny 17 marzo 2025/ Zeynep incoraggia Gulbin e le propone di realizzare un sogno

Anna e Tamara, la verità pronta a riemergere… Anticipazioni Le onde del passato, ultima puntata 21 marzo 2025

Le anticipazioni Le onde del passato per l’ultima puntata – in onda il prossimo 21 marzo 2025 – proseguono con l’aggiunta di un nuovo indiziato nel caso della violenza sullo yacht subita da Anna e Tamara vent’anni prima. Mentre la seconda è ancora in carcere, una sua vecchia conoscenza potrebbe riemergere dal passato per portare alla luce nuove sconvolgenti rivelazioni, qualcosa che potrebbe addirittura tirarla fuori dal carcere.

Nel frattempo, Anna e Mia, grazie all’intesa dell’ultimo periodo, decideranno di non darsi per vinte e di unire le proprie forze per ricostruire la verità. Il peso delle minacce subite e l’anonimato del mittente sono fantasmi che non possono più essere ignorati; il finale di stagione de Le onde del passato, stando alle anticipazioni, potrebbe finalmente far luce sull’identità del ‘burattinaio’. Chi c’è dietro questa macchina capace di alimentare mistero e sofferenza? Appuntamento al prossimo 21 marzo 2025 per scoprirlo!

Anticipazioni Tradimento 15 marzo 2025/ Yesim viene arrestata, Refik prende Ozan e Zelis in ostaggio