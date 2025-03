Anticipazioni Le onde del passato: perché Gaetano difende Anna e Mia autoaccusandosi?

Si sta per concludere la quinta e penultima puntata de Le onde del passato ed il mistero di fa sempre più fitto, non mancano colpi di scena sconvolgenti e scoperte di verità inquietanti ma sarà soprattutto nella prossima puntata che tutta la verità verrà a galla finalmente e sarà più sconvolgente e sconcertante di come è apparsa fino ad ora. Facendo un passo indietro, al centro delle trama ci sono due amiche, Tamara Valenti ed Anna Reali. La prima (Irene Ferri) è finita in carcere con l’accusa di aver ucciso l’avvocato Zan, quest’ultimo colpevole, insieme ad altri, di aver violentato entrambe più di vent’anni fa. Anna (Anna Valle) è sicurissima dell’innocenza dell’amica e insieme al commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi).

Anticipazioni Le onde del passato: chi ucciso avvocato Zan?/ Misteriosa morte di una ragazza scagiona Tamara

Partono le indagini che sin da subito si dimostrano complesse e complicate e tra colpi di scena e risvolti spiazzanti ci si avvicina sempre di più ala verità. Si scopre che l’ex commissario Giuseppe Puccini (Maurizio Donadoni) era corrotto ed ha protetto i violentatori anni fa. Anna ha cercato di affrontarlo ma lui l’ha aggredita, per fortuna a salvarle la vita è intervenuta Mia, la figlia vent’enne di Tamara. I colpi di scena non sono finiti perché nella puntata di questa sera, a sorpresa, è intervenuto per aiutarle autoaccusandosi ma perché Gaetano si è autoaccusato dell’omicidio che non ha commesso per salvare Anna e Mia? Il motivo si scopre dalle anticipazioni Le onde del passato.

Le onde del passato, anticipazioni ultima puntata 21 marzo 2025/ Anna e Mia ‘a caccia’ della verità…

Le onde del passato, chi è il papà di Mia, figlia di Tamara? Anticipazioni choc

Dalle anticipazioni Le onde del passato, si scopre che Gaetano sceglierà di sacrificarsi per proteggere Anna e Mia perché convinto di essere il nonno della giovane. Infatti sospetta che anni prima il figlio abbia partecipato alla violenza ai danni di Tamara ed Anna, che da quella violenza Tamara sia rimasta incinta e che il figlio sia il padre della ragazza. Il figlio non potrà più dare la sua versione dei fatti perché nel frattempo è morto in carcere ma se la teoria di Gaetano (Andrea Tidona) è vera, Mia sarebbe nata da un stup*o. Il figlio di Gaetano è davvero il papà di Mia, figlia di Tamara? Per saperlo non resta che attendere l’ultima puntata in onda venerdì 21 marzo 2025, in prima serata alle 21.35 su Canale5.