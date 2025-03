Chi trama contro Anna e Tamara e perché? La verità su Le onde del passato verrà svelata nell’ultima puntata

Morti sospette, intrighi, segreti scioccanti dal passato e verità inconfessabili sono gli ingredienti della fiction di Canale5 Le onde del passato che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri, quando la verità sembrava ad un passo dall’essere svelata ecco che un nuovo colpo di scena ha rimesso tutto in discussione. Questa sera andrà in onda il finale di stagione e dalle anticipazioni si scopre che finalmente arriverà la risposta alla domanda che sin dalla prima puntata i telespettatori si pongono: chi ha ucciso Zan e perché? Chi si cela dietro tutti gli intrighi e le minacce che si sono susseguite nel corso di tutte le puntate?

Anticipazioni Le onde del passato 2, finale aperto apre alla seconda stagione: trama/ Tamara cambia vita

Facendo un passo indietro, la fiction di Canale5 ruota attorno al dramma vissuto da due amiche Anna Reali e Tamara Valente che giovanissime hanno subito una violenza sessuale di gruppo nell’estate del 2004. Da allora sono passati più di vent’anni ed entrambe hanno cercato di voltare pagina, Anna diventando una pilota di aerei e Tamara rimanendo all’Isola d’Elba a gestire un B&B. Tutto cambia però quando Tamara riconosce nell’avvocato Marco Zan uno degli stupratori e per questo lo rapisce per chiedergli informazioni ma l’uomo viene trovato morto. Chi l’ha ucciso e perché? Ad indagare al caso è il commissario Luca Bonnard ma durante le indagini vengono fuori verità inconfessabili e segreti nascosti che, forse, nell’ultima puntata de Le onde del passato troveranno una risposta.

Le onde del passato 2 si farà?/ Anticipazioni: cast, puntate e quando iniziano le riprese

Mia in pericolo: colpo di scena nel gran finale di stagione de Le onde del passato

A sconvolgere nuovamente la vita nella tranquilla cittadina toscana sarà il ritrovamento del cadavere di una ragazza sulla spiaggia: si tratta di incidente o di omicidio? Ben presto si scoprirà che si tratta di un omicidio e partiranno le indagini per scoprire chi è il colpevole dell’ennesimo assassinio avvenuto nell’Isola nell’estate del 2004. Luca Bonnard, a cui affidata l’indagine, per scoprire la verità partirà da un dettaglio quasi insignificante una foto trovata da cui saltano subito all’occhio il lembo di un abito ed un biglietto dorato.



Anticipazioni Le onde del passato, ultima puntata 21 marzo 2025/ Mia è in pericolo di vita?

Nel frattempo al centro delle trame c’è anche Mia (Margot Adam) che prova a condurre una vita normale dopo aver ucciso Giuseppe per salvare la vita ad Anna, i pericoli però continueranno perché verrà invitata ad una festa esclusiva e segreta che in realtà si rivelerà essere una vera e propria trappola. Nelle scorse puntate Anna è riuscita a scoprire che il commissario Giuseppe Puccini. Era stato lui a seguire il caso dello stupro anni prima ma era corrotto ed ha protetto i violentatori. Anna ha cercato di affrontarlo ma lui l’ha aggredita, per fortuna a salvarle la vita è intervenuta Mia che ha ucciso l’uomo con una lancia.

Perché Gaetano incastra Anna e Mia: chi lo ha minacciato? Come finisce Le onde del passato

Si giunge così all’ennesimo colpo di scena, Gaetano si è autodenunciato alla polizia come l’assassino dell’ex commissario ed il motivo è presto detto. L’uomo si è assunto la colpa per scagionare Mia poiché la ritiene sua nipote, in quanto figlia di Gianni. Quest’ultimo, coinvolto nella violenza, si è suicidato in carcere anni prima. Si è scoperto che anche Andrea, uomo considerato da tutti perbene, in quella drammatica estate è stato coinvolto nella violenza. Ed anche Michela, la moglie morta di Luca Bonnard potrebbe essere collegata al dramma.



Gaetano, pronto a confessare tutto ciò che sa per liberarsi del peso insopportabile riceve la visita del suo avvocato d’ufficio che lo invita a pensarci bene, perché? A questo punto non solo ritratta la confessione ma accusa Anna e Tamara di aver ucciso Michela. In tutti questi intrecci e retroscena c’è un uomo che tesse i fili: chi c’è dietro tutte queste morti? Chi trama contro di Anna e Tamara e fa di tutto per insabbiare la verità?

È Luca Bonnard (Giorgio Marchesi) l’assassino di Zan che ha tradito Anna e Tamara? La spiazzante teoria sul web

Svelate tutte le anticipazioni Le onde del passato manca il dettaglio più importante, chi è l’assassino di Zan e chi trama contro le due protagoniste? Il pubblico è già in fibrillante attesa. Tanti i commenti apparsi in rete a poche ore dalla messa in onda del finale de Le onde del passato. Un utente in particolare ha fatto un’inaspettata ipotesi sul personaggio di Luca, interpretato da Giorgio Marchesi. La fan dell’attore ha scritto le seguenti parole: “Non farmi scherzi… qualcuno dice che sei tu il colpevole io non ci crederò mai…non sarà come Sorelle….Il tuo personaggio è troppo bello e buono”.