Le onde del passato, quante puntate sono e quando finisce la fiction?

Questa sera debutta su Canale Cinque la nuova fiction Le onde del passato, la serie con protagonisti due attori del calibro di Anna Valle e Giorgio Marchesi sono pronti a prendersi la scena sul piccolo schermo. Per la coppia di artisti sarà l’occasione giusta di tuffarsi in questa nuova avventura, destinata a rubare il cuore dei telespettatori di Mediaset, la produzione diretta da Giulia Manfredonia, sarà trasmessa sul piccolo schermo per un totale di sei puntate, i primi due episodi in onda oggi 19 febbraio 2025 e le restati prime serate fino al 21 marzo 2025.

Le riprese de Le onde del passato sono state effettuate all’Isola d’Elba, con località suggestive e speciali come Porto Azzurro che faranno da cornice alle vicende narrate da Anna Valle e Giorgio Marchesi nella fiction di Canale Cinque, destinata a entrare nel cuore dei telespettatori.

Le onde del passato, la trama della fiction con Anna Valle e Giorgio Marchesi

Questa sera farà capolinea sul piccolo schermo la serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi, che vanta una trama sicuramente avvincente e in grado di incuriosire i telespettatori. Anna Reali, interpretata dalla stessa ex Miss Italia, interpreta una pilota di aerei nella serie, ma una chiamata di Tamara la fa sprofondare in un incubo, visto che sarà chiamata a tornare su un luogo che le ha provocato un dolore davvero enorme, dove vent’anni prima era stata vittima di una violenza da parte di alcuni uomini sconosciuti.

Adesso Anna si ritroverà invece a difendere la sua amica Tamara da un’accusa di omicidio grazie all’aiuto di Luca, un uomo che ha giocato un ruolo importante anni prima per Anna, aiutandola e salvandola da un annegamento. Nel cast de Le onde del passato, oltre ovviamente a Valle e Marchesi, troveremo anche Irene Ferri, Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani, Margot Adam e Enea Barozzi.