Le Orme sono un gruppo musicale italiano di rock progressivo, che si è formato a Marghera (Venezia) nel 1966 e che ha poi ottenuto un gran successo. Si impongono nel mondo del rock italiano, distinguendosi grazie alle loro sonorità e ad uno stile innovativo per quel periodo storico. Nato come quartetto beat, Le Orme è, al suo esordio, composto da Aldo Tagliapietra per la voce e il basso; da Marino Rebeschini alla batteria, da Nino Smeraldi alla chitarra e da Claudio Galieti alle tastiere.

Dopo aver pubblicato alcuni 45 giri di genere beat, c’è però una svolta nella band che per un elemento. Infatti, nel 1968, il gruppo si riduce a un trio con l’uscita di Smeraldi e Galieti, che sono però sostituiti da Michi Dei Rossi alla batteria e Tony Pagliuca alle tastiere. La nuova formazione non è l’unica novità della band che svolta anche nel genere stesso suonato: viene, infatti, abbandonato il genere beat per musicalità più complesse e ricercate.

Il successo de Le Orme, lo scioglimento nel 1979 e la reunion negli scorsi anni

Nel 1971 arriva la pubblicazione dell’album “Ad Gloriam”, che segnò poi l’inizio del loro periodo di maggior successo. L’anno successivo arriva invece “Collage”, un album che avrebbe fatto conoscere al pubblico canzoni che sarebbero poi diventate i loro maggiori successi: parliamo di “Sguardo verso il cielo” e “Cemento armato”. Successi che portarono l’album in vetta alle classifiche e la band Le Orme a consacrarsi uno dei gruppi di punta del rock degli anni ’70. Questo periodo d’oro era però destinato a finire: nonostante l’impegno nel creare nuove sonorità, la polarità inizia a calare fino a quando, nel 1979, il gruppo arriva a sciogliersi. Ci sarà tuttavia una reunion nel 1992: Le Orme tornano ad esibirsi insieme con la formazione storica, e tornano a pubblicare nuovi album. Ad oggi, la band è ancora attiva con una formazione composta da Michi Dei Rossi, Michele Bon, Luca Sparagna e Aligi Pasqualetto. Saranno ospiti di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica In.