Tutto sul gruppo de Le Orme: dai grandi successi agli ultimi tour, i componenti storici e la formazione attuale in vista di Suzuki Jukebox

Ci sono anche Le Orme al Suzuki Jukebox – la notte delle hit di questa sera, venerdì 19 settembre. Il celebre gruppo è pronto ad esibirsi in un contesto di festa e celebrazione della musica italiana e internazionale che ha fatto la storia. Sempre attivi e ancora sul pezzo, i componenti de Le Orme sono reduci da un fortunato tour che ha reso omaggio ai sessant’anni di carriera della band. Parliamo d’altra parte di uno dei gruppi più importanti della musica italiana che fu.

Michi dei Rossi, storico batterista de Le Ombre nonché fondatore ha ricordati con orgoglio, in una intervista al Fatto Quotidiano, i grandi traguardi raggiunti negli anni dal gruppo. Traguardi che hanno permesso al band di godere di una libertà creativa invidiabile. La band, infatti, toccò vette così alte da poter affittare teatri e produrre i propri dischi senza nemmeno avere dei manager. “Mi riempie di gratitudine essere ancora oggi la bandiera delle Orme”. ha raccontato soddisfatto Michi dei Rossi.

Le Orme, la carriera e i componenti storici e attuali del gruppo: ecco chi sono

Le Orme, ricordiamo, sono nate negli negli anni sessanta a Venezia, diventando uno dei principali gruppi del rock progressive italiano. I maggiori picchi di popolarità li hanno raggiunti a cavallo tra gli anni sessanta e settanta, ma ancora oggi Le Orme sono ricordate con piacere dai fan storici. Anche negli anni 2020, infatti, Le Orme hanno continuato a sfornare progetti, con Michele Bon, Federico Gava e Luca Sparagna che hanno affiancato Michi dei Rossi.

Per un breve periodo sono rientrati in gruppo anche Tony Pagliuca, Tolo Marton, Francesco Sartori, Jimmy Spitaleri e Fabio Trentini. La band ora lavora da un nuovo album in studio che probabilmente vedrà la luce nel 2026.

