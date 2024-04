Pagelle serale Amici 2024 e eliminato sesta puntata/ Dustin e Mida da 10 (e lode), Petit e Marisol “bocciati”

Pagelle Amici 2024, il sesto serale infiamma la sfida di canto e ballo: Holden sottotono, Martina coraggiosa; Dustin e Mida eccellenti!

La sesta puntata serale di Amici 2024 registra una riscoperta Martina Giovannini e il trionfo di Mida e Dustin Taylor in canto e ballo, oltre all’eliminata Sofia Cagnetti. Il cerchio dei concorrenti ballerini e cantanti in corsa per un posto alla finale di stringe, e alla visione del rinnovato serale é possibile stilare le pagelle di Amici 2024 de Il sussidiario.net.

Holden: nella prima prova cover, in apertura di prima manche, canta “Somebody you loved” contro Sarah Toscano che interpreta la cover di Friends. L’esibizione vede il figliastro d’arte di Laura Pausini superare la rivale al cospetto dei giudici; ha un tocco di interpretazione vocale international con un sottofondo malinconico. Eppure finisce a rischio eliminazione al ballottaggio contro Martina Giovannini e Sofia Cagnetti. Holden schiera una cover convincente sulle note pop-soul di “Altalene” e si salva. Voto in pagella: 8 e mezzo; i pezzi assegnati ad Amici 2024 non lo valorizzano abbastanza, meglio le sue produzioni e l’EP autoprodotto tanto atteso!

Sarah Toscano: si presenta ad Amici 2024 con la cover di Friends ma perde il confronto con Holden. Nonostante la pungente sensualità nei movimenti dello staging, appare acerba dal punto di vista dell’intonazione vocale. Sfida Marisol Castellanos con una cover sulle note di “Bam Bam”, di Camila Cabello, e complice anche il rosso-fuoco del sexy outfit (che ne valorizza la perfetta silhouette) vince il confronto da ogni punto di vista: la voce si sposa perfettamente con le note del brano originale. Voto in pagella: 7.

Sofia Cagnetti é l’eliminato di Amici! Le pagelle del sesto serale l’affossano

Sofia Cagnetti: la sua serata ad Amici 2024 inizia con un tango in cui appare a disagio e timida nello staging. Ci riprova poi con un assolo moderno sulle note di “Another day” e in questi panni sembra ritrovare la vecchia luce che l’aveva fatta brillare nel quinto serale di Amici 2024. In ultimo, nel ballottaggio decisivo, balla in un assolo energico sulle note di “Happy”. Ma per i giudici stavolta é lei l’eliminata. Come premio di consolazione vince una borsa di studio per la formazione alla Joffrey Ballet School di New York. Voto in pagella: 6.

Marisol Castellanos: nel tango contro Sofia Cagnetti, si lancia in una interpretazione che ne valorizza linee tecniche e fisiche. Nella terza manche sfida Martina Giovannini in un primo assolo sciolto e disinvolto sulle note “T’agg voluto bene”, riuscendo a mascherare bene un piccolo fastidio ginocchio. Deve migliorare nel warm-up di Amici 2024: il giusto riscaldamento é il miglior antidoto agli inconvenienti fisici per un ballerino degno di nota. Voto in pagella: 5 e mezzo.

Pagelle Amici 2024, crisi di coppia per Petit e Marisol

Petit: sfida Mida sulle note di Salmo ma non convince i giudici e il pubblico e così perde il match. Sfida in apertura della seconda manche ancora Mida in un’esibizione sulle note di “Stressed out” e stavolta vince. In apertura della terza manche schiera una cover debole, “Piccola” contro “Italodisco” cantata da Martina. Voto in pagella: 5, non può aspirare alla finale di Amici 2024 e come la fidanzata Marisol vive una crisi profonda.

Mida: sfida Petit con la canzone “Salmo”, riscrive la musica di 90° regalando immagini sonore nitide, tanto da vincere la sfida. Alla prima prova della seconda manche esegue una cover su “Non vivo più senza te” di Biagio Antonacci, una performance nelle sue corde che ne valorizza il suo talento musicale. Al termine della seconda manche sfida Dustin Taylor con una toccante performance in lingua spagnola, “Fiera del Mercado”. Voto in pagella: 10; é lui il promesso vincitore del circuito canto ad Amici 2024, con il primato del maggior numero di ascoltatori mensili all’attivo su Spotify Italia.

Dustin Taylor: nella seconda manche sfida Mida sulle note di un assolo moderno, dinamico e acrobatico, “Can’t feel my face”, e vince il confronto, imponendosi come il candidato al posto di ballerino professionista e come vincitore assoluto oltre che vincitore del ballo di Amici 2024. Applausi scroscianti per il movimento di un danzatore felino che merita il ruolo di backup dancer per i tour mondiali delle più grandi popstar. Anche per il giudice Giuseppe Giofré lui é la “grande bellezza dell’arte” Voto in pagella: 10 e lode; l’australiano sfida se stesso, verso la perfezione.

Martina Giovannini: apre la terza manche di Amici 2024 con una rischiosa ma convincente esibizione sulle note di Italodisco dei The Kolors. Dopodiché schiera “Hot stuff” contro una prorompente Marisol Castellanos. Al ballottaggio eliminatorio Martina canta il nuovo inedito “Niente come te” esibendo una performance convincente. É il momento di una ballad intimista, molto promettente per un suo possibile esordio alla gara dei Big del Festival di Sanremo 2025. Intanto si salva dall’eliminazione. Voto in pagella: 8, il coraggio premia sempre, anche ad Amici 2024.











