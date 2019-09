Le pagelle/ Atalanta-Torino (2-3): i voti della partita (Serie A)

Eccovi le pagelle di Atalanta-Torino, i voti della partita disputata presso lo stadio Tardini di Parma (valida per la seconda giornata di Serie B), conclusasi con il risultato di tre a due per la formazione granata.

VOTO PARTITA 6,5

Atalanta Torino è terminata con il punteggio di 2 a 3. Bella partita nel primo tempo con ritmi alti. Il Torino dimostra di essere in buona condizione fisica avendo iniziato presto la preparazione. Primo tempo combattuto con la squadra ospite che ha avuto il controllo del gioco ma il Torino è stato molto pericoloso sopratutto a destra con De Silvestri. La squadra di casa trova il vantaggio verso la metà del primo tempo su calcio d’angolo. Nel finale del primo tempo l’Atalanta riesce a pareggiare grazie a Zapata. Nella prima parte della ripresa lo stesso Zapata raddoppia grazie ad una grande azione personale. Pochi minuti dopo Berenguer con un’azione eccezionale trova il pari. Trova poi il vantaggio pochi minuti dopo sempre su palla inattiva. Nel finale resiste e ottiene la vittoria fuori casa. Ecco le pagelle relative ai protagonisti della partita

VOTO ATALANTA 6,5

Cerca di fare la partita fin dall’inizio ma soffre la condizione fisica superiore degli avversari. Dopo essere passata in svantaggio recupera e cerca per tutta la ripresa di vincere la partita.

VOTO TORINO 6

Buona partita degli uomini di Mazzarri che soffre ma riesce a resistere all’Atalanta e a metterla in difficoltà nel secondo tempo. Squadra di carattere e in buona condizione fisica.

VOTO ARBITRO

Doveri 6. Buona la sua prova. Gestisce la partita senza troppi problemi. Sempre sull’azione nonostante i ritmi altissimi del primo tempo. In totale ammonisce 4 giocatori due per squadra. Sempre preciso nelle situazioni complicate.

PAGELLE CALCIATORI ATALANTA

Gollini 6 Incolpevole sul goal dello svantaggio subito nel primo tempo. Per il resto controlla senza eccessive apprensioni.

Toloi 5 Colpevole sul goal del vantaggio del Torino su calcio d’angolo. Non riesce mai ad entrare pienamente in partita. Da rivedere.

Djimsiti 6 Partita sufficiente senza nessuno squillo. Molto ordinato ed attento. Chiude bene nel secondo tempo in area su Berenguer.

Masiello 6 Partita difficile ma con la sua esperienza riesce a tenere a galla la sua squadra. Grande carattere ed esperienza una vera sicurezza.

Hateboer 5,5 Partita onesta la sua senza particolari sbavature. Si muove bene insieme al reparto difensivo. Prova non sufficiente. Nel secondo tempo ha il torto di fallire il goal del possibile pareggio nel recupero.

De Roon 6 Inizia molto forte nel primo tempo. Buona la sua partita riesce a dare un buon contributo alla sua squadra. Ammonito nel secondo tempo al minuto 75 per fallo su Berenguer.

Pasalic 6,5 Ottima la sua partita in particolare nel primo tempo. Infatti è lui a lanciare Zapata per il goal del pari.

Gosens 6 Partita senza squilli ma ordinata. Non commette grosse disattenzioni. Nel complesso una prestazione sufficiente.

Gomez 6 Partita di grande sacrificio ma come al solito ha dato il suo grande contributo agli avversari. Nella ripresa arretra spesso per aiutare i compagni e porta a lungo palla. Esce al minuto 66 della ripresa poco dopo lo svantaggio.

licic 6,5 Si muove molto su tutto il fronte d’attacco. Si trova a meraviglia con i compagni e con Zapata. Buono il suo primo tempo.

Zapata 6,5 Pareggia al minuto 37 del primo tempo. Bellissima rete nella quale finalizza il grande lavoro dei compagni. Sfiora il raddoppio pochi minuti dopo. Cercava il secondo palo ma strozza troppo il tiro. Nella ripresa raddoppia al minuto 54 portando in vantaggio la squadra di casa.

All. Gasperini 6 I suoi uomini ormai giocano a memoria. Schiera la miglior formazione disponibile. nel secondo tempo prova a vincere il match inserendo anche Muriel. Però va incontro alla prima sconfitta stagionale.

Sostituti:

Muriel 6 Entra al 62 del secondo tempo al posto di Pasalic. Non riesce ad incidere.

Malinovskiy 5 Entra al posto di Gomez nel secondo tempo. Non sembra entrare in partita . Decisamente impalpabile.

Arana 6 Entra nel finale. Esordio per lui nel campionato italiano. Cerca di entrare subito in partita. Si dimostra un giocatore interessante una volta che entrerà all’interno degli schemi della squadra di Gasperini.

PAGELLE CALCIATORI TORINO

Sirigu 6,5 Buonissima la sua partita. Consente al reparto difensivo di avere una grande sicurezza. Ottime parate sui tentativi della squadra di casa. In modo particolare nella prima parte dell’incontro ha evitato più volte agli avversari di passare in vantaggio. Non può nulla sul pareggio di Zapata. Grandi parate nel finale che consentono al Torino di ottenere i tre punti.

Izzo 6,5 Ottimo il suo primo tempo dove è uno dei principali protagonisti. Grande condizione fisica che mette a disposizione dei sui compagni. Trova la rete del vantaggio nel secondo tempo. Grandi chiusure difensive

Baselli 6,5 Buona la sua partita. Esce nel secondo tempo dopo aver dato tutto. Provo più che sufficiente.

Bonifazi 7 Porta in vantaggio il Torino al 22 del primo tempo. Grande colpo di testa sul calcio d’angolo di Baselli che non lascia scampo a Gollini. Ottimo anche il suo cross per il goal del 3 a 2 su calcio di punizione che trova Izzo libero in area.

De Silvestri 6 Buona la prima parte di gara. Nel finale del primo tempo commette alcuni errori. Si riprende nel secondo tempo. prestazione sufficiente.

Diidji 6 Si trova spesso in difficolta contro i centrocampisti dell’Atalanta. Nel secondo tempo cresce ed acquista grande sicurezza con una chiusura perfetta su Zapata lanciato a rete. Viene saltato da Zapata in occasione del secondo goal . Il pallone gli passa tra le gambe. Sfortunato.

Meité 6 Primo tempo attento ed ordinato. Buona la sua partita tra i più positivi del centrocampo del Torino. Partecipa nell’azione del goal del pareggio di Berenguer

Rincon 5,5 In difficoltà i alcune occasioni nel corso del primo tempo. La sua prestazione nel complesso non è stata sufficiente.

Ola Aina 5,5 Partita difficile la sua contro i centrocampisti rivali che spesso lo surclassano. Migliora nella ripresa ma la sua prova è comunque al di sotto della sufficienza.

Berenguer 7 Ammonito al minuto 20 del primo tempo per fallo su Ilicic. Trova il goal del pareggio tre minuti dopo il vantaggio di Zapata. Grande azione. Goal davvero bellissimo. Primo goal in qusta stagione in serie A.

Belotti 6 Non si vede moltissimo durante l’incontro ma da sempre il suo grande contributo ai compagni. Ha poche occasioni per mettersi in luce. Nel finale aiuta i compagni a conquistare la vittoria in trasferta.

All. Mazzarri 6 I suoi dimostrano di essere in ottima condizione fisica. La squadra dimostra di avere un grande carattere. Schiera gli uomini migliori a disposizione.

Sostituti: Lukic sv Entra nel finale per sostituire un esausto Baselli. Non giudicabile. Laxalt 6 Entra nel finale per il migliore in campo Bernguer.

MIGLIORE e PEGGIORE IN CAMPO

Migliore Berenguer 7 Decide l’incontro con un goal straordinario che ha permesso alla sua squadra di recuperare la partita. Esce nel finale esausto. Eccezionale la sua partita caratterizzata da splendide giocate.

Peggiore Toloi 5 Ha grosse responsabilità sui goal della squadra avversaria. Sempre in difficoltà contro gli attaccanti avversari. Molte difficoltà anche su palla inattiva. Brutta partita.



