Le pagelle Belgio Portogallo/ I voti della partita: il primo tempo a Siviglia

Nel primo tempo di Belgio Portogallo è arrivato il vantaggio dei Diavoli Rossi. Gol realizzato al 42′ da Thorgan Hazard, potente conclusione della distanza sulla quale Rui Patricio si è fatto trovare un po’ impreparato. Il primo tempo non è stato comunque particolarmente brillante, la fitta ragnatela di passaggi dei lusitani ha interrotto i riferimenti offensivi per i belgi che non hanno concluso molto a rete. E’ rimasto però imbrigliato anche Cristiano Ronaldo, che si è reso pericoloso solo con un calcio di punizione dalla distanza respinto in maniera non molto ortodossa da Courtois, ma comunque efficace. Match dai ritmi bassi e questo rende ancor più prezioso il gol realizzato da Thorgan Hazard, che costringe il Portogallo a rivedere i suoi piani tattici in vista della ripresa.

LE PAGELLE DI BELGIO PORTOGALLO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BELGIO 6,5 – I Diavoli Rossi hanno il merito di non perdere la testa nonostante il Portogallo non permetta di sviluppare gioco. L’azione che porta al gol premia l’audacia ma anche la pazienza nel provare a proporsi in avanti fino alla fine.

MIGLIORE BELGIO: THORGAN HAZARD 6,5 – Gol di fondamentale importanza, ma si fa comunque apprezzare per dinamismo in una partita piuttosto statica, cosa tutt’altro che scontata.

PEGGIORE BELGIO: EDEN HAZARD 5,5 – Si conferma in difficoltà ma soprattutto poco ispirato, il Portogallo ha buon gioco nel tenerlo lontano dalla porta ma anche di soffocarne le iniziative sulla trequarti.

VOTO PORTOGALLO 6 – In fase di contenimento la squadra allenata da Fernando Santos è praticamente perfetta, manca però la capacità di proporsi in attacco e alla fine il gol di Thorgan Hazard fa anche saltare il banco a livello tattico.

MIGLIORE PORTOGALLO: DIOGO JOTA 6,5 – Grande movimento, svaria su tutto il fronte offensivo non lasciando riferimenti agli avversari e cercando di aprire spazi per Cristiano Ronaldo.

PEGGIORE PORTOGALLO: RUI PATRICIO 5,5 – Non viene propriamente bombardato dai tiri dei belgi, ma alla prima vera occasione si lascia sfilare un pallone potente e a effetto, ma comunque centrale: sarebbe bastato un pizzico di reattività in più, lo svantaggio all’intervallo ora pesa.

