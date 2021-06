Le pagelle Belgio Russia/ I voti della partita, Europei 2020: primo tempo

Intervallo allo stadio di San Pietroburgo dove si sta giocando Belgio-Russia per la prima giornata del gruppo B di Euro 2020, squadre al riposo sul punteggio di 2-0 in favore della nazionale di Martinez che sembra avere i tre punti in tasca. Sul terreno di gioco l’equilibrio dura appena 10 minuti: Semenov prova a sporcare un lancio lungo di Mertens ma in realtà la sua giocata si trasforma in un assist perfetto per Lukaku che ringrazia e segna. La difesa russa continua a sbandare, Shunin prova a respingere un cross di Thorgan Hazard ma restituisce la sfera a Meunier – entrato al posto dell’infortunato Castagne – che a quel punto deve solo buttarla dentro per il raddoppio. Non pervenuti in attacco gli uomini di Cherchesov, fatta eccezione per un colpo di testa di Mario Fernandes sugli sviluppi di un calcio d’angolo: nessun problema per Courtois. L’arbitro Mateu Lahoz ha dovuto concedere ben 4 minuti di recupero a causa delle tante interruzioni che hanno caratterizzato questo primo tempo con ben tre cambi obbligati: oltre all’ex-centrocampista dell’Atalanta hanno dovuto alzare bandiera bianca anche Kuzyaev e Zhirkov.

PAGELLE BELGIO RUSSIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BELGIO 7 – Gli uomini di Martinez sono bravi a capitalizzare i regali che ricevono dagli avversari, assolutamente incapaci di tenere a bada i diavoli rossi, il 2-0 gli sta anche stretto a essere onesti.

MIGLIORE BELGIO: LUKAKU 7 – Con il suo talento e la sua forza non avrebbe bisogno di aiuti per metterla dentro, ma Semenov ci tiene comunque a facilitargli il compito.

PEGGIORE BELGIO: BOYATA 5,5 – La Russia non è un granché in attacco ma non per questo deve estraniarsi dalla partita, basta un episodio per riaprirla.

VOTO RUSSIA 5 – A tratti imbarazzante in difesa, nella loro trequarti Lukaku e compagni fanno quello che vogliono.

MIGLIORE RUSSIA: DZHIKIYA 6,5 – Per quarantacinque minuti è costretto a mettere una pezza sui tanti errori commessi da Semenov. Lundini sarebbe fiero di lui.

PEGGIORE RUSSIA: SEMENOV 4,5 – Se il nuovo tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, sta vedendo la partita avrà sicuramente annotato il suo nome: potrebbe essere un ottimo assistman per Lukaku.

