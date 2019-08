Le pagelle/ Bologna-Spal (1-0): i voti della partita (Serie A)

Scopriamo assieme le pagelle di Bologna-Spal, anticipo della seconda giornata di Serie A, giocatosi ieri sera allo stadio Dall’Ara e chiusosi con la vittoria per una rete a zero per la squadra di casa.

VOTO PARTITA 6,5

Partenza favorevole al Bologna, i rossoblu dominano la prima mezzora di partita anche se non riescono a segnare. Poi esce fuori la Spal che alza il baricentro fino al fischio di metà match dell’arbitro. Occasioni per Destro, Poli ed Orsolini, ma Berisha è sempre attento. I felsinei riprendono subito le redini del gioco nel secondo tempo, costringendo i biancoazzurri in difesa. Numerosi i salvataggi dell’estremo difensore spallino, autentico baluardo dei suoi fino alla rete di Soriano. Il coraggio di Mihajlovic nel finire il match con quattro attaccanti è premiato



VOTO SQUADRA CASA 6,5

Buone le trame di gioco dei ragazzi di Mihajlovic, che meriterebbero il vantaggio già nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo ancora all’attacco i rossoblu con chances a ripetizione per portarsi avanti, ma Berisha è in versione saracinesca. Al tramonto del match Soriano trova il varco giusto per far esplodere lo stadio.

VOTO SQUADRA OSPITE 6

Primo tempo con atteggiamento umile e schieramento coperto, tutti corrono e si sacrificano. Stesso copione alla ripresa del gioco, estensi coperti ed ordinati fino alla fine ma non basta per uscire imbattuti dal Dall’Ara.

VOTO ARBITRO

DI BELLO 6

Direzione di gara tranquilla, aiutata dalla correttezza delle due squadre all’inizio. Nella ripresa il Bologna chiede un calcio di rigore per mani di Cionek, ma l’arbitro supportato dalla VAR non lo concede. La partita si infiamma ma il direttore di gara riesce a tenerla bene.

PAGELLE BOLOGNA

SKORUPSKI 6 guanti puliti nel primo tempo, dopo solo una tempestiva uscita bassa su Di Francesco lanciato in contropiede. Sul finire (85′) miracolo su incornata di Missiroli

TOMIYASU 6 giovane interessante con personalità da vendere, parte anche nella metà campo avversaria

DANILO 6 esperienza a iosa al centro della difesa, attento nelle chiusure

DENSWIL 6 buono in marcatura su Petagna, senza strafare

DIJKS 6 parte bene, poi rallenta e finisce nuovamente in crescendo sulla fascia di competenza

SORIANO 6,5 si sbatte per tutta la partita con poco successo, ma trova l’importante rete del successo

MEDEL 5,5 appena arrivato in Italia è buttato subito nella mischia. prestazione dignitosa macchiata da un’ammonizione evitabile

POLI 6 grinta a volontà, condita da una buona tecnica di base. Al 24′ solo una grande parata di Berisha gli nega il gol. Esce affaticato dopo venti minuti della ripresa.

ORSOLINI 7 autentica spina nel fianco della Spal

DESTRO 6 un paio di spunti in avvio, poi si spegne lentamente chiuso dalla buona difesa estense

SANSONE 6,5 fantasia per gli avanti rossoblu, innesca spesso i compagni

SANTANDER SV subentra a Destro dopo un quarto d’ ora della ripresa

DZEMAILI 6 entra per capitan Poli e si impegna

PALACIO 6 per Medel per un finale all’arrembaggio e contribuisce alla vittoria

ALLENATORE MIHAJLOVIC 7 rischia il tutto per tutto finendo con quattro punte, il successo è merito suo

PAGELLE SPAL

BERISHA 7,5 Sicuro tra i pali e nelle uscite, almeno tre interventi di rilievo nel primo tempo. Nella ripresa ancora miracoli ma Soriano lo batte proprio nel finale.

CIONEK 6 difficilmente superabile grazie al senso di piazzamento, si concede qualche sortita offensiva

VICARI6 6 partita tosta contro gli attaccanti bolognesi, lui è sufficiente

FELIPE 5,5 il Bologna sfonda spesso dalla sua parte e lui non riesce a difendere a dovere

D’ALESSANDRO 6 a tutta fascia, meglio in attacco che in fase difensiva

VALOTI 6 tanto impegno con pochi lampi, esce all’inizio del secondo tempo

MISSIROLI 6 molto cervello a disposizione dei compagni. Sempre sicuro, sfiora anche il gol nel finale con un colpo di testa parato da Skorupski

KURTIC 6 motorino instancabile, condisce il lavoro sporco con giocate di classe.

IGOR 5,5 il brasiliano soffre le iniziative dei padroni di casa dalla sua parte. Rimedia anche una sacrosanta ammonizione

DI FRANCESCO 6 aiuta molto a centrocampo, davanti non si vede molto tranne in un’occasione

PETAGNA 5,5 Nel primo tempo la vede pochissimo, non riesce a far salire la squadra. Nel secondo tempo appena meglio

VALDIFIORI 6 entra al 62′ e contribuisce alla diga in mezzo al campo

FLOCCARI SV poco più di dieci minuti e non incide

TOMOVIC 82 subentra a Igor per alzare il muro in vista del forcing rossoblu

ALLENATORE SEMPLICI 6 prende la rete quando pensava di avercela fatta, con il materiale umano che ha a disposizione non può far molto meglio.

MIGLIORE E PEGGIORE IN CAMPO

Berisha autore di parate in serie

Petagna l’ombra del cannoniere della scorsa stagione



© RIPRODUZIONE RISERVATA