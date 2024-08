Per il calciomercato del Milan il bilancio può essere sicuramente positivo alla luce dei colpi effettuati, anche se forse alla fine della fiera alla squadra di Fonseca manca equilibrio e questo lo si sta un po’ scontando nell’avvio di campionato. Per Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani (voto 6.5) non è stata un’estate facile. Il fiore all’occhiello è senza ombra di dubbio il colpo Morata (voto 7.5) che può sicuramente regalare quel leader offensivo che i rossoneri cercavano dopo la partenza di Giroud.

Rabiot al Milan, colpo a sorpresa? Incontro con mamma-agente/ Calciomercato: dipende da... (30 agosto 2024)

A centrocampo il Milan ha cercato di impostare colpi importanti. È mancata l’energia per andare anche su Manu Koné (voto 5.5) sfumato e finito alla Roma, ma sicuramente aver portato a compimento il lungo inseguimento a Fofana (voto 7) ha inorgoglito la dirigenza rossonera, considerando anche quanto l’ormai ex-Monaco fosse considerato importante da Fonseca, che non ha esitato a privarsi di Saelemaekers (voto 5.5, giocatore per noi da tenere) per arrivare a un’altra pedina in attacco.

Calciomercato Milan News/ Rabiot, contatti con la mamma-agente di Rabiot come dopo Bennacer (30 agosto 2024)

PAGELLE CALCIOMERCATO MILAN, COLPO PAVLOVIC IN DIFESA

Stiamo parlando di Tammy Abraham (voto 6) sicuramente da verificare dopo il grave infortunio ma che era rientrato in campo in maniera incoraggiante alla fine dello scorso campionato. Anche in difesa il Milan ha provato a muoversi bene: Emerson Royal (voto 6.5) è stato inseguito a lungo ma alla fine è stata trovata la formula che ha soddisfatto il Tottenham, così come Pavlovic (voto 7.5) sembra essere l’acquisto preferito dai tifosi per le prospettive che il giocatore preso dal Salisburgo può garantire in difesa.

Tante le uscite minori, oltre agli addii annunciati a fine stagione nel maggio scorso di Kjaer e Giroud. Da segnalare anche la partenza di Kalulu (voto 6.5) dopo un tira e molla con la Juventus che ha però visto concretizzarsi una buona opportunità sia per il giocatore, martoriato l’anno scorso dai problemi fisici, sia per il club. Non si sono concretizzate alcune suggestioni, soprattutto quella finale su Rabiot: ma sul mercato degli svincolati c’è ancora un margine nel quale operare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saelemaekers-Abraham, scambio di prestiti! Bennacer non parte più (30 agosto 2024)