Le pagelle/ Chievo-Empoli (1-1): i voti della partita (Serie B)

Eccovi le pagelle di Chievo-Empoli, i voti della partita giocatasi ieri sera allo stadio Bentegodi (anticipo seconda giornata di Serie B), conclusasi con il risultato di uno a uno.

VOTO PARTITA

Il voto attribuito al match di Serie B Chievo-Empoli è 6,5. Il primo tempo è stato giocato ad armi pari da ambedue le compagini. Complice, il non volersi aprire troppo, vista la volontà delle squadre di ritornare, magari insieme, in Serie A nel prossimo campionato. Nei primi 45 minuti, l’Empoli passa in vantaggio con una rete di Dezi. Dopo pochi minuti, il Chievo Verona pareggia i conti, grazie al gol dell’attaccante serbo Filip Djordjevic. La seconda parte della partita è stata piuttosto equilibrata.

VOTO CHIEVO 6

La squadra di casa ha iniziato a giocare da vera padrona, effettuando un paio di incursioni importanti con i suoi centrocampisti. Anche se nella seconda metà del primo tempo ha subito il gol, la compagine veronese ha pareggiato subito i conti.

VOTO EMPOLI 7

Partita un po’ in sordina, la squadra ospite è andata un po’ in difficoltà nel primo quarto di gara. Presa la dovuta confidenza con il terreno di gioco, però, la compagine di Bucchi ha saputo mostrare gli artigli ed è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete del nuovo arrivato Dezi.

VOTO ARBITRO

Arbitro Ghersini voto 8. Equilibrato e preciso, ha saputo dirigere la gara con fermezza e determinazione.

Terna arbitrale Minelli – Grossi – Lombardi voto 8. I tre uomini guidati dal direttore di gara hanno seguito quest’ultimo nell’arco dei 90 minuti, senza mai temere troppo la pressione.

Iv Amabile voto 7. Una serata tranquilla anche per l’Iv Amabile che si è fatto trovare pronto sia nel primo, sia nel secondo tempo della gara.

PAGELLE CALCIATORI CHIEVO

Semper voto 5,5. Poteva fare di più, soprattutto in occasione del vantaggio dell’Empoli nel primo tempo.

Bertagnoli voto 5. Primo tempo un po’ in ombra per il giovane difensore. Nella seconda parte di gara non ha brillato.

Vaisanen voto 5,5. L’ammonizione rimediata nel primo tempo ha condizionato gran parte della sua gara, dove non ha potuto mostrare la maggior determinazione e cattiveria per paura di essere espulso.

Rigione voto 5,5. Una partita senza infamie e senza lodi.

Brivio voto 6,5. Ha dialogato bene con i colleghi del reparto, soprattutto nella prima parte della partita.

Segre voto 6. Si è reso protagonista con un paio di incursioni nel primo tempo.

Esposito voto 5,5. Si è fatto vedere poco soprattutto nei primi 45 minuti.

Giaccherini voto 5. Non ha giocato molti palloni soprattutto nella prima parte della partita. Sciupa una buona occasione nel secondo tempo.

Pucciarelli voto 4. Nel primo tempo ha sciupato un’occasione ghiotta per fare gol. Sostituito da Garritano al minuto 46.

Garritano voto 5. Si è visto poco, fin da quando è entrato in campo.

Meggiorini voto 4. Poco incisivo durante il match.

Rodriguez voto 5. Subentrato nel finale, ha sciupato una ghiotta occasione per ribaltare la partita.

Djordjevic voto 7,5. Sul finire del primo tempo ha saputo approfittare di una rapida discesa di Brivio, pareggiando momentaneamente i conti con una rete non semplice.

Allenatore Michele Marcolini voto 7. Ha incitato con determinazione e coraggio la sua squadra per tutti i novanta minuti di gara.

PAGELLE CALCIATORI EMPOLI

Brignoli voto 5,5. Dopo aver subito il gol del pareggio, il portiere si è reso autore di diverse imprecisioni.

Veseli voto 5. Il terzino ha faticato a contenere gli attacchi degli avversari, subendo anche un ammonizione al minuto 50.

Romagnoli voto 5. La partita disputata dal difensore è stata poco brillante.

Nikolaou voto 5,5. Match non semplice per il difensore greco.

Balkovec voto 6. Protagonista della gara soprattutto nel primo tempo con un buon tiro di poco alto sulla traversa.

Dezi voto 8. Arrivato dal Parma in questa stagione, il centrocampista ha tanto talento e non disdegna dal dimostrarlo, soprattutto nella seconda metà del primo tempo, quando ha marcato la rete dell’1-0 in favore della sua nuova squadra.

Stulac voto 5. Al centrocampista è mancata la giusta lucidità. Voto di attesa.

Bandinelli voto 6. Si è fatto vedere in un paio di occasioni nella prima parte di gara. Ha dialogato bene con i compagni anche sul finire del match.

Gazzola senza voto

Laribi voto 4,5. Affaticato e con pochi minuti nelle gambe. Non in condizione.

Frattesi voto 5. Non ha fatto vedere granché dopo essere subentrato al suo compagno di squadra.

La Gumina voto 6. L’attaccante ha disputato una buona gara. A centrare la rete ci ha provato soprattutto nel primo tempo, dove il portiere del Chievo ha mostrato più di una disattenzione.

Moreo voto 4,5. Quasi assente per gran parte del match. Sostituito.

Mancuso voto 5. Subentrato, non ha giocato come avrebbero voluto i suoi tifosi.

Allenatore Cristian Bucchi voto 7. Coraggioso nelle scelte e determinato a bordo campo, l’allenatore dell’Empoli dimostra di avere carattere anche in trasferta.

Migliore in campo Dezi, Empoli.

Peggiore in campo Pucciarelli, Chievo.



