Le pagelle Danimarca Finlandia/ I voti della partita, Europei 2020: primo tempo

Gli Europei 2020 proseguono a Copenaghen con la partita Danimarca Finlandia e noi vi proponiamo le pagelle del primo tempo, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Commentare la gara, caratterizzata dallo spaventoso malore accusato da Eriksen, è alquanto complesso. Ma proveremo comunque a giudicare quanto visto sul rettangolo verde da un punto di vista prettamente tecnico. Ed ecco la Danimarca ha giocato una partita più spumeggiante, costringendo la Finlandia sulla difensiva. Eriksen è stato tra i più vivaci dei suoi e spesso ha chiamato in causa la retroguardia finlandese. 0-0 il risultato al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Come abbiamo anticipato, la gara è regolarmente ripartita dopo l’interruzione per il malore accusato dal calciatore danese. Ora che le sue condizioni sembrano rinfrancanti, il match potrà proseguire fino alla fine.

PAGELLE DANIMARCA FINLANDIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO DANIMARCA (PRIMO TEMPO): 6,5 Prestazione generalmente effervescente, con diverse iniziative sul fronte offensivo. E’ mancata la giocata decisiva ma c’è ancora tutto un secondo tempo da disputare. Chissà però in quali condizioni mentali dopo quanto accaduto a Eriksen.

MIGLIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO): ERIKSEN 7. E’ stato proprio lui a rendersi protagonista nel primo tempo, prima del malore, con diversi tentativi minacciosi dalle parti del portiere avversario. Ora la preghiera di milioni di appassionati affinché si riprenda.

PEGGIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO): BRAITHWAITE 5,5. Ancora poco incisivo. Si è mosso bene ma non è riuscito a scardinare il muro difensivo finlandese.

VOTO FINLANDIA (PRIMO TEMPO): 6,5. Sta facendo una buona partita di contenimento, senza comunque rinunciare ad attaccare. Vedremo se nel secondo tempo riuscirà a fare qualcosina in più in chiave offensiva.

MIGLIORE FINLANDIA (PRIMO TEMPO): HRADECKY 7. Mostra sicurezza ed è protagonista di un paio di interventi interessanti. Hradecky migliore in campo nel primo tempo.

PEGGIORE FINLANDIA (PRIMO TEMPO): POHJANPALO 5. Si è visto poco, non ha sfruttato adeguatamente gli spazi lasciati dai danesi.

