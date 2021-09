LE PAGELLE DI ITALIA BULGARIA/ I voti del primo tempo: parità al 45′

LE PAGELLE DI ITALIA BULGARIA: PARITA’ AL 45′

Nel primo tempo di Italia Bulgaria si è fatto registrare un pari allo stadio Artemio Franchi un po’ a Firenze. Risultato sorprendente considerando che gli Azzurri hanno mantenuto saldamente il controllo del gioco, ma una distrazione nel finale è risultata fatale. Italia in vantaggio al 16′ grazie a una bella combinazione tra Immobile e Federico Chiesa, chiusa con un sinistro al fulmicotone dell’esterno bianconero per l’1-0. L’Italia sembra in controllo ma al 39′ Despodov lascia piantato Florenzi e serve a Iliev il pallone del pari. Nel finale Insigne avrebbe anche la chance per riportare subito avanti l’Italia, ma Georgiev si oppone.

Diretta/ Svezia Spagna (risultato 1-1) streaming video tv: fine primo tempo

LE PAGELLE DI ITALIA BULGARIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA 6,5 – Gli Azzurri sembrano aver conservato l’entusiasmo degli Europei ma la chance lasciata alla Bulgaria nel finale è una distrazione che a Mancini sicuramente non sarà piaciuta.

MIGLIORE ITALIA: CHIESA 7 – Gol splendido e affondi importanti, si sta confermando l’uomo chiave in fase offensiva della Nazionale di Mancini.

PEGGIORE ITALIA: FLORENZI 5,5 – Resta piantato sull’azione del gol bulgaro, sembra in generale ancora lontano da una forma brillante a inizio stagione.

Diretta/ Ungheria Inghilterra (risultato 0-0) streaming video tv: poche emozioni

VOTO BULGARIA 6,5 – Il gioco degli Azzurri ha messo in difficoltà per larghi tratti i bulgari, ma aver chiuso in parità il primo tempo è sicuramente importante.

MIGLIORE BULGARIA: DESPODOV 7 – Sorprende Florenzi, non propriamente il primo arrivato, e il suo affondo è decisivo per permettere ai bulgari di non andare in svantaggio all’intervallo.

PEGGIORE BULGARIA: ANTOV 5,5 – Qualche buco centrale di troppo per la difesa bulgara, è apparso a tratti lento e fuori posizione.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Italia Bulgaria (risultato 1-1) video streaming: pareggia Iliev!

© RIPRODUZIONE RISERVATA