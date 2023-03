Le pagelle Italia Inghilterra(1-2)/ I voti: Acerbi se ne infischia, speranza Retegui

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA: TUTTI I VOTI

Le pagelle di Italia Inghilterra, match di qualificazione agli Europei che ha visto la formazione azzurra partire decisamente col piede sbagliato nella corsa al mantenimento del titolo conquistato a Wembley nell’estate del 2021. La Nazionale dei Tre Leoni ha subito imposto la sua legge chiudendo sullo 0-2 il primo tempo, portandosi in vantaggio con Declan Rice e trasformando un rigore con Kane. Italia in grande difficoltà e Grealish nel recupero del primo tempo ha graziato gli azzurri mancando clamorosamente lo 0-3.

Nella ripresa però l’Italia riparte con un altro piglio, Pellegrini e Verratti alzano il baricentro e all’11’ proprio il capitano della Roma serve un gran pallone a Retegui, che può bagnare così con il gol il suo esordio in Nazionale. È un’altra Italia con gli inglesi che non riescono a ripartire e che restano in 10 uomini per l’espulsione di Shaw. Mancini si gioca le carte Gnonto e Scamacca ma il pari non arriva con l’Italia che deve digerire il primo ko nel cammino verso gli Europei del 2024.

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA, VOTO 6.5 – Italia-Inghilterra resta sempre una superclassica, già la Nations League aveva rimesso di fronte le finaliste dell’ultimo europeo. L’impressione è che gli inglesi si siano evoluti, noi involuti: in meno di 2 anni il trend è chiaro.

PAGELLE ITALIA, VOTO 5 – Prosegue la traversata del deserto: l’impegno non era facile ma fa malinconia pensare di doversi litigare già un secondo posto con Ucraina e Macedonia del Nord per tornare a giocare una competizione ufficiale. Bene la reazione, alla fine però le idee sono poche ma confuse.

PAGELLE INGHILTERRA, VOTO 7 – Grande personalità nel primo tempo da parte della Nazionale dei Tre Leoni, che nella ripresa soffre la reazione degli azzurri e nel finale l’espulsione di Shaw. Ma l’Italia in casa nelle qualificazione europee non perdeva da 24 anni, l’impresa è importante.

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA, I VOTI DEGLI AZZURRI

DONNARUMMA 6 – Nel primo tempo pronto su un paio di interventi difficili, non è comunque una serata di superlavoro per lui.

DI LORENZO 5 – Paga forse un po’ l’emozione di giocare a Napoli, spinge tanto come sempre ma commette molti errori di misura, perdendo palloni che scottano. Sanguinosa la scelta di metterlo in marcatura su Kane, con errori su entrambi i gol.

TOLOI 5 – Sul primo gol inglese è tutt’altro che esente da colpe, non offre neanche un contributo particolare sui palloni aerei.

ACERBI 5 – Se ne infischia un po’ di dove tira il vento, partita segnata da una sorta di allegra anarchia tattica che spesso lo affligge anche in campionato.

SPINAZZOLA 5,5 – La squadra cerca costantemente la spinta e lui non si risparmia, ma sbaglia spesso la scelta sia al cross sia al momento del dribbling.

BARELLA 5 – Più calci, meno calcio: la sua partita si riduce in una sessione di autoscontro, a volte le dà, a volte le prende: Mancini lo toglie quando capisce che non riesce a dare qualità. (dal 62′ CRISTANTE 5,5 – Non riesce a trovare sostanza nelle giocate, galleggia a centrocampo in maniera poco incisiva).

JORGINHO 4,5 – Nel primo tempo sbaglia tutto lo sbagliabile, prova a salire un po’ nella ripresa ma il suo ciclo azzurro è finito da un pezzo. Persino lui forse se ne è accorto, Mancini sicuramente no. (dal 69′ TONALI 5,5 – Non sfrutta la sua capacità al tiro, gli capiterebbero pure palloni interessanti. Ci vuole più coraggio).

VERRATTI 4,5 – Anche al PSG se la sta passando male, combina un sacco di pasticci rallentando sistematicamente il gioco. Anche a lui servirebbe una pausa. (dal 88′ SCAMACCA Senza voto)

BERARDI 4,5 – Un disastro, sembra un tifoso che ha vinto “una giornata in campo coi tuoi campioni”. Guardandosela però avrebbe fatto meno danni nella partita. (dal 62′ POLITANO 6,5 La sua spinta e quella di Gnonto cambiano la squadra, a riprova delle scelte infelici di Mancini).

RETEGUI 6,5 – D’incoraggiamento, perché nel primo tempo fa parecchio male. Ma non è certo colpa sua, sballottato letteralmente in un altro mondo. Nella ripresa dà tutto e viene premiato col gol all’esordio in azzurro, sempre un’occasione storica.

PELLEGRINI 6 – Particolarmente bello l’assist per Retegui, riesce a tenere le misure pur giocando fuori ruolo. Mancini lo premia con la sostituzione. (dal 69′ GNONTO 6,5 Sulla sinistra inizia a martellare, anche lui sarebbe stato una scelta più fresca per l’anemico attacco azzurro).

all. MANCINI 4,5 – Sicuramente l’avversario non era dei più abbordabili ma i problemi di una Nazionale che probabilmente era arrivata al capolinea, come ciclo tecnico, già contro la Macedonia del Nord nel tragico spareggio salgono a galla subito tutti. Poco coraggio nel lanciare i giovani, giocatori fuori ruolo e altri a fine ciclo su cui ci si incaponisce: 24 anni dopo si torna a perdere in un match di qualificazione agli Europei grazie a questa ricetta.

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA, I VOTI DEGLI INGLESI

PICKFORD 6 – Sostanzialmente attento e capace di dare sicurezza, anche se viene poco impegnato.

WALKER 6,5 – Non va per il sottile per fermare gli esterni azzurri, anche un pizzico di nervosismo nel finale.

STONES 6 – Ottimo avvio il suo, nella ripresa concede qualcosa di più agli avversari.

MAGUIRE 7 – Prova eccellente, soprattutto dal punto di vista del gioco aereo. Giocatore da tempo ritrovato.

SHAW 5,5 – Buona prova sulla corsi di sinistra, grave l’ingenuità che porta ai due cartellini gialli in 3′ che costano l’espulsione.

PHILLIPS 6,5 – A volte precipitoso nella conclusione, gioca comunque una partita di sostanza.

RICE 7,5 – Match di grande dinamismo e qualità il suo, implacabile nella stoccata che regala il vantaggio agli inglesi.

BELLINGHAM 7 – Si conferma calciatore di grande prospettiva, perde un po’ di energia nel finale. (dal 85′ GALLAGHER Senza voto).

SAKA 7 – Accelera che è un piacere, soprattutto nel primo tempo sembra incontrollabile. (dal 85′ JAMES Senza voto).

KANE 7,5 – Grandi giocate, grande qualità che si conosce e freddezza dal dischetto. Entra nella storia con un gol che gli permette di superare Wayne Rooney nella classifica di tutti i tempi dei bomber dell’Inghilterra.

GREALISH 5,5 – I numeri non gli mancano ma perde qualche pallone di troppo e spreca clamorosamente lo 0-3, errore che poteva costare caro agli inglesi. (dal 69′ FODEN Senza voto: non fa in tempo a entrare che l’espulsione di Shaw lo riporta in panchina. Dal 81′ TRIPPIER 6 – Blinda la fascia quando l’Inghilterra resta in 10 uomini).

all. SOUTHGATE 7,5 – Vincere in Italia è sempre un’impresa, gli inglesi anche in Nations League non erano riusciti a vendicarsi e invece timbrano subito a Napoli il cartellino verso Euro 2024, ponendosi subito in pole position per il primo posto nel girone con una partita di livello nonostante assenze importanti.











