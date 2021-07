LE PAGELLE DI MILAN NIZZA/ I voti: bene Romagnoli, soffre Pobega (primo tempo)

Primo tempo per niente facile quello appena vissuto dal Milan all’Allianz Riviera nella partita amichevole contro il Nizza e le pagelle ne risentono. Nella prima uscita europea di questo pre-campionato la squadra di Pioli soffre il ritmo e le sfuriate improvvise dei rossoneri di Francia. Sono proprio i padroni di casa a sfiorrare il vantaggio al 23esimo minuto. Un calcio di punizione dalla lunga distanza di Gouiri rischia infatti di sorprendere Maignan: il portiere francese appare sulla traiettoria ma la sfera finisce sul palo, brivido per i milanisti. Pochi minuti più tardi è il Milan a rispondere con Leao che si invola sulla sinistra, entra in area, tenta di superare un altro difensore ma viene messo giù: l’arbitro autore di una gestione di gara fin qui nervosa, lascia proseguire.

LE PAGELLE DI MILAN NIZZA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN: 6 – Sprovvisto di molti dei suoi uomini chiave regge l’urto di un Nizza apparso in palla e in buona forma. La squadra di Pioli fatica a tenere in mano il pallino del gioco. Gli attaccanti sono poco serviti e il centrocampo non sempre riesce a contenere le scorribande avversarie.

MIGLIORE MILAN: ROMAGNOLI 6,5 – Guida la difesa con esperienza e dimostra anche di avere buona gamba quando rimonta Da Cunha involato a rete e pronto a calciare verso la porta di Maignan. Era da tempo che non si vedeva su questi livelli.

PEGGIORE MILAN: POBEGA 5,5 – Prova a mettere ordine in mezzo al campo, ma la sua qualità emerge più in fase di rottura che di impostazione. Spreca un paio di possibili transizioni in contropiede, può fare meglio di così.

VOTO NIZZA: 6,5 – Si fa preferire al Milan per intraprendenza e palle gol create. L’allenatore Galtier, ex Lille, si conferma un ottimo stratega.

MIGLIORE NIZZA: GOUIRI 6,5 – Dotato di ottimo bagaglio tecnico, soltanto il palo gli nega la gioia del gol dalla lunga distanza

PEGGIORE NIZZA: BENITEZ 6 – Praticamente mai impegnato dai giocatori del Milan, a volte è impreciso in fase di impostazione.



