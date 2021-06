Le pagelle Francia Germania/ I voti della partita: Europei 2020, primo tempo

LE PAGELLE DI FRANCIA GERMANIA: PRIMO TEMPO

Il match più atteso di questa prima giornata della fase a gironi di Euro 2020 vede la Francia in vantaggio a fine primo tempo sulla Germania. 1-0 per i transalpini grazie a un’autorete di Hummels, col difensore tedesco che ha infilato la propria porta di stinco in un tentativo d’anticipo su un cross basso di Lucas Hernandez. Partita comunque non spettacolare all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, la Francia ha lavorato sul possesso palla e ha capitalizzato il vantaggio, provando a sfruttare la velocità di Mbappé in contropiede, ma l’impressione è che Benzema sia rimasto troppo isolato in avanti. Ben poco ha fatto anche la Germania sul fronte offensivo, solo una svirgolata di Gundogan dall’interno dell’area di rigore. L’episodio dell’autogol ha sicuramente rotto un equilibrio quasi perfetto, alla Germania servirà però un altro ritmo dopo aver pensato inizialmente a pressare i portatori di palla avversari, senza aver trovato però spazi dalla trequarti in su.

LE PAGELLE DI FRANCIA GERMANIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO FRANCIA 6,5 – Nulla di particolarmente spettacolare, ma la formazione di Deschamps ha dato l’impressione di tenere in mano il pallino del gioco dall’inizio alla fine, non creando moltissimo e passando in vantaggio in maniera un po’ fortunosa, ma rischiando nel contempo ancora meno.

MIGLIORE FRANCIA: LUCAS HERNANDEZ 6,5 – Al di là dell’autogol di Hummels da lui propiziato, la sua spinta sulla fascia sinistra ha regalato alcuni dei pochi brividi in questo primo tempo, con i tedeschi che hanno faticato a trovare le giuste contromisura tattiche per limitarne l’azione.

PEGGIORE FRANCIA: BENZEMA 5,5 – Ha provato a farsi vedere ma è apparso sostanzialmente un corpo estraneo nella squadre: sicuramente a inizio match non si sarebbe aspettato di essere servito così poco, ma deve sicuramente dare di più anche sul piano del recupero palla.

VOTO GERMANIA 5,5 – I tedeschi cominciano il match con un piano ben preciso, mordendo i francesi alle caviglie e non facendoli ragionale, ma l’autogol di Hummels scombina non poco i piani e sul piano dell’inventiva in attacco la squadra di Low gioca un primo tempo praticamente nullo. Urgono contromisure.

MIGLIORE GERMANIA: GOSENS 6,5 – L’atalantino corre per due e riesce a produrre l’unica spinta efficace per la Germania, cercando spesso e volentieri la sponda con Muller anche se ai 16 metri le azioni tedesche sfumano sistematicamente.

PEGGIORE GERMANIA: HUMMELS 5 – Per ora giornataccia per lui, al di là dell’autogol con il quale infila goffamente la sua porta, su un cross peraltro non irresistibile, viene saltato con regolarità da Mbappé che è sicuramente un cliente difficile, ma la vita non gli viene di certo complicata.

