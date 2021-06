Le pagelle Galles Svizzera/ I voti della partita, Europei 2020: primo tempo

Gli Europei 2020 proseguono allo stadio Olimpico di Baku e noi vi proponiamo le pagelle del primo tempo di Galles Svizzera, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le due nazionali sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0. Partenza abbastanza fiacca sia da parte del Galles che da parte della Svizzera. I gallesi cercano di costruire qualcosina in più dal punto di vista del gioco, ma non raccolgono i frutti in chiave offensiva. Macchinosa anche la manovra della Svizzera, pericolosa sostanzialmente solo con Schar al ventesimo minuto del primo tempo e poi con Seferovic al quarantesimo minuto.

Diretta/ Galles Svizzera (risultato finale 1-1) video tv: pari e patta a Baku

PAGELLE GALLES SVIZZERA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO GALLES (PRIMO TEMPO): 5,5 Contro una Svizzera così arrendevole potrebbe osare di più. Invece si affida quasi esclusivamente all’estro di Bale, peraltro senza creare grossi grattacapi alla difesa avversaria.

MIGLIORE GALLES (PRIMO TEMPO): BALE 6. Gli diamo la sufficienza perché è l’unico a prendere iniziativa in fase offensiva. E quando lo fa è sempre potenzialmente minaccioso.

PEGGIORE GALLES (PRIMO TEMPO): RAMSEY 5. Non è ancora entrato in partita ed è già andato via un tempo. Poco propositivo, aspetta sempre la palla tra i piedi. Con le sue qualità potrebbe dare un contributo diverso. Vediamo se farà un secondo tempo diverso.

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Diretta gol: in campo a Baku! Live score

VOTO SVIZZERA (PRIMO TEMPO): 5. Ritmi bassissimi per la squadra di Petkovic. Non che il Galles stia facendo tanto meglio, ma da un undici del genere ci si aspetterebbe un po’ più di brio. Poco movimento con e senza palla. Non sembra una giornata favorevole per la Nazionale svizzera.

MIGLIORE SVIZZERA (PRIMO TEMPO): SCHAR 6,5. Un bel colpo di tacco mette i brividi a Ward nel corso del primo tempo. Fa il suo in questi primi quarantacinque minuti, con il gol avrebbe guadagnato almeno mezzo punto in più.

PEGGIORE SVIZZERA (PRIMO TEMPO): EMBOLO 5. E’ uno dei giocatori che potrebbe spezzare l’equilibrio della partita nella ripresa, ma fin qui si è fatto notare veramente poco. Perlomeno il suo compagno di reparto Seferovic ci ha provato diverse volte, senza successo, da fuori area.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Danimarca Finlandia video streaming tv: i calendari a Euro 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA