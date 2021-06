Le pagelle Inghilterra Scozia/ I voti della partita, Europei 2020: primo tempo

0-0 il punteggio al termine del primo tempo di Inghilterra Scozia ed ecco puntuali le pagelle dei primi quarantacinque minuti di gioco, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Pareggio tutto sommato giusto per quanto abbiamo visto sul rettangolo verde. La Nazionale inglese ha macinato più gioco rispetto agli scozzesi, pur rischiando grossissimo in fase difensiva: ci ha pensato Pickford ad evitare guai sul finire di tempo. Come contro la Croazia parte bene l’Inghilterra, centra un palo con Stones ma poi cala alla distanza e rischia di subire il gol di O’Donnell. La differenza tecnica in campo c’è tutta, ma la Scozia al contrario dell’Inghilterra sta facendo un ottimo lavoro tra i reparti, mantenendo compattezza in fase difensiva e limitando a dovere le iniziative degli inglesi. Nella ripresa servirà qualcosa in più da parte del team di Gareth Southgate per vincere il match.

Diretta/ Inghilterra Scozia (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova James

VOTO INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): 5,5 Come abbiamo detto gli inglesi sono partiti bene, mettendo sotto la nazionale scozzese. Quantità e qualità, col palo sfortunato colpito da Stones. Dopo il brivido provato dalla Scozia, l’Inghilterra non è riuscita a mantenere i suoi standard e ha persino rischiato la beffa. Prestazione non del tutto convincente: nella ripresa occorrerà più cinismo da parte degli uomini di Gareth Southgate.

MIGLIORE INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): PICKFORD 7. Con la sua paratona su O’Donnell evita guai all’Inghilterra. Si è fatto trovare pronto con un’uscita tempestiva, respingendo un potenziale pericolo da calcio d’angolo. Pochi interventi ma decisivi.

PEGGIORE INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): PHILIPS 5. Si è visto poco fino a questo momento. Non è ancora riuscito ad entrare nel vivo del gioco e sarebbe lecito aspettarsi qualcosina in più da un giocatore come lui. Ha ancora tutto il secondo tempo per riscattarsi.

Risultati Europei 2020, Classifiche/ Diretta gol: derby britannico! Live score

VOTO SCOZIA (PRIMO TEMPO): 6,5. E’ una prestazione abbondantemente sufficiente quella offerta dagli scozzesi. Con un pizzico di coraggio in più, oltre ad una buona dose di cinismo, il voto potrebbe lievitare di almeno mezzo punto.

MIGLIORE SCOZIA (PRIMO TEMPO): O’DONNELL 7. Indipendentemente dal fatto che abbia messo i brividi all’Inghilterra con una bella iniziativa personale, sta facendo una buona partita, abbinando qualità e quantità.

PEGGIORE SCOZIA (PRIMO TEMPO): ADAMS 5. Deve fare i conti con una difesa piuttosto rocciosa, ma potrebbe sfruttare meglio le lacune di un reparto di certo non sempre impeccabile.

LEGGI ANCHE:

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA SCOZIA/ Quote: focus su Pickford

© RIPRODUZIONE RISERVATA