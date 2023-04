Le Pagelle, Inter Benfica (3-3)/ I voti: Barella international, Dzeko insegna

PAGELLE INTER BENFICA: TUTTI I VOTI

Le pagelle di Inter Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League che ha visto la formazione nerazzurra qualificarsi in semifinale nella massima competizione europea. Partita rocambolesca con l’Inter che ha manifestato qualche fragilità come nell’ultimo periodo in campionato ma lo 0-2 dell’andata ha garantito gli uomini di Inzaghi, che sono riusciti così a guadagnarsi una semifinale da vivere in un derby contro il Milan, come nella stagione 2002/03.

PAGELLE INTER BENFICA, VOTO 7.5 – Partita divertente, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni: il Benfica doveva rischiare tutto, l’Inter ne ha approfittato pur calando nel finale, con i lusitani che hanno avuto il merito di voler onorare fino in fondo il match,

PAGELLE INTER, VOTO 7.5 – Il conseguimento di una finale di Champions va celebrato, al di là delle sbavature difensive: una bella soddisfazione per il pubblico nerazzurro dopo un periodo nero in campionato.

PAGELLE BENFICA, VOTO 6,5 – Nel secondo tempo i portoghesi cedono di schianto anche se poi sanno riprendersi almeno il pareggio con orgoglio. 5 gol incassati in due partite sono comunque una zavorra che ha impedito la qualificazione.

PAGELLE INTER BENFICA, I VOTI DEI NERAZZURRI

ONANA 6 – Non commette particolari errori sui gol subiti, anche se viene inevitabilmente coinvolto dalla confusione finale.

DARMIAN 6 – È lui a tenere in gioco Rafa Silva sul gol del pari, gioca comunque una partita interessante in proiezione offensiva.

ACERBI 7 – Un leader, ormai, nel cuore della difesa nerazzurra, lavora bene dal punto di vista del gioco aereo evitando problemi sui calci piazzati.

BASTONI 6 – Soffre un pochino il movimento nell’azione che porta al pari di Aursnes, ma comunque mantiene la sua attitudine da lottatore nelle fasi più calde della partita. (Dal 35’ s.t. D’AMBROSIO: s.v.)

DUMFRIES 5.5 – Conferma i limiti in fase difensiva, sul colpo di testa dell’1-1 si fa bruciare da Aursnes ma in generale sembra sempre un attimo in ritardo.

BARELLA 7.5 – Decisivo il primo gol, peraltro di pregevole fattura, nell’economia della partita, gioca un match di caratura internazionale confermando la sua qualità. (Dal 31’ s.t. CALHANOGLU: s.v.)

BROZOVIC 7 – Il brutto errore nel finale su Neres non cancella una partita di grande dinamismo, col Benfica che non trova riferimenti a centrocampo a causa del suo lavoro.

MKHITARYAN 7.5 – È ormai un uomo chiave nello scacchiere di Inzaghi, i suoi inserimenti tengono in costante ansia la difesa lusitana, a tratti è imprendibile.

DI MARCO 7 – Uomo di fascia ormai di grande affidabilità, il Benfica lascia spazi e lui ci va a nozze. (Dal 35’ s.t. GOSENS: s.v.)

DZEKO 7 – È il professore di questa Inter, insegna dall’alto della sua intelligenza tattica lavorando da vero regista offensivo. (Dal 31’ s.t. LUKAKU: s.v.)

LAUTARO MARTINEZ 7 – Estremamente importante il gol del 2-1, un guizzo che lo fa sbloccare sotto porta, importante anche in chiave campionato. (Dal 31’ s.t. CORREA 7: A proposito di sbloccarsi: anche lui trova uno splendido gol per ritrovare il sorriso e dimostrare di poter dare ancora un contributo a questa Inter).

L’all. SIMONE INZAGHI 7 – Il traguardo delle semifinali di Champions è eccezionale ma è tutta la squadra a funzionare stasera: deve ritrovarsi anche in campionato per evitare di giocarsi tutto nelle finali stagionali in un giro di roulette russa.

PAGELLE INTER BENFICA, I VOTI DEI PORTOGHESI

VLACHODIMOS 5.5 – Si trova spesso a pasticciare anche se di fatto non ha grosse colpe sui gol subiti.

GILBERTO 5 – Lascia tanti buchi e Dimarco li infila quasi tutti. (Dal 1’ s.t. NERES 6,5: Decisamente più in partita, nel finale il palo gli nega il gol dopo un errore di Brozovic).

OTAMENDI 5 – Serata poco felice negli anticipi che culmina nella “busta” che gli infligge Correa per il 3-1.

ANTONIO SILVA 4.5 – Lautaro Martinez se lo sognerà anche la notte, il problema è che ha iniziato a dormirci sopra anche in campo.

GRIMALDO 5.5 – Troppo molle su Barella sul vantaggio interista, è comunque un pericolo costante sui calci piazzati.

FIORENTINO 5.5 – Giornata un po’ sotto ritmo in mezzo al campo.

CIQUINHO 6 – Piede interessante, sulla mediana rispetto a Fiorentino riesce a incidere un po’ di più. (Dal 36’ s.t. MUSA 6,5: Premiata la sua voglia con il gol del 3-3).

JOAO MARIO 5 – Partita difficile, non riesce a trovare il passo né a imporsi negli uno contro uno. (Dal 44’ s.t. SCHJELDERUP: s.v.)

RAFA SILVA 6.5 – Si conferma uomo di fascia interessante, scappa via nell’azione dell’1-1 con grande velocità. (Dal 35’ s.t. GONCALVES GUEDES: s.v.)

AURSNES 7 – Gol del momentaneo pari di pregevole fattura, si conferma giocatore da seguire.

GONCALO RAMOS 5.5 – Prova a farsi vedere in avanti ma con scarsi risultati, incide poco. (Dal 29’ s.t. GONCALO GUEDES: s.v.)

L’all. ROGER SCHMIDT 5.5 – Quattro sconfitte dopo aver passato una stagione quasi da imbattuto. Il campionato è in bilico, la Champions è andata. L’orgoglio accompagna fino in fondo il suo Benfica ma gli errori tra andata e ritorno sono stati davvero tanti, anche a livello tattico.











