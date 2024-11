PAGELLE ITALIA FRANCIA (1-2): LA DIFESA TRABALLA

Finisce il primo tempo ed ecco le pagelle di Italia Francia dopo il primo tempo dell’ultimo match della fase a gironi di Nations League. Sicuramente i migliori si trovano nel reparto offensivo, da Cambiaso (voto 7) che trova il guizzo che mantiene l’Italia in vita dopo l’uno-due francese, a Dimarco (voto 7) che si conferma uno dei migliori esterni di fascia europei. In avanti lotta ma non trova spazi Retegui (voto 5.5), Barella (voto 6.5) gioca spesso in proiezione offensiva ma finisce risucchiato il più delle volte tra Kone e Guendouzi.

Note dolenti per la difesa, Vicario (5.5) sfortunato in occasione del gol subito su punizione, ancora poco convincenti Di Lorenzo, Bastoni e Buongiorno (voto 5.5 a tutti e tre) che in Nazionale sembrano evidenziare sempre qualche difficoltà in più ripetto a quanto fatto vedere con le squadre di club. A centrocampo un po’ compassato Tonali (voto 6), in affanno Frattesi (voto 5.5) che procura la punizione dello 0-2, così come Locatelli (voto 5.5) per ora apparso troppo lento e capace di fare poco filtro rispetto a quanto richiesto dai ritmi imposti dai francesi. (agg. di Fabio Belli)

PAGELLE ITALIA FRANCIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Siamo arrivati al momento delle pagelle Italia Francia: dobbiamo dunque scoprire quali siano i voti del primo tempo a tutti i protagonisti della partita che a San Siro chiude il girone di Nations League. Conosciamo bene il contesto del match: sia Italia che Francia sono qualificate ai quarti di finale dopo il successo degli azzurri a Bruxelles, in più il fatto che la Francia abbia pareggiato in casa contro Israele ha dato alla nostra nazionale un vantaggio di tre punti in classifica e quindi il primo posto nel girone è ad un passo, ci basterebbe perdere con un gol di scarto per blindare un risultato che sarebbe senza ombra di dubbio prestigioso.

Intanto questa sera Luciano Spalletti sperimenta: la partita è importante vista l’avversaria storica contro cui teniamo sempre a fare bene, ma l’obiettivo principale è stato raggiunto e in ogni caso il nostro Commissario Tecnico ha già dimostrato, dopo i deludenti Europei, di voler provare a rinnovare un gruppo che dovrà innanzitutto arrivare ai Mondiali del 2026. È allora il tempo di leggere le pagelle Italia Francia, almeno per il primo tempo: chi ha brillato fino ad ora nella partita di Nations League? Chi ha deluso, chi aspettiamo nella ripresa? Iniziamo subito il nostro excursus con i voti del match che stiamo vivendo allo stadio Giuseppe Meazza.