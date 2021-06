Le pagelle Italia Galles/ Voti primo tempo: Chiesa devastante, Ward sbaglia troppo

PAGELLE ITALIA GALLES: PRIMO TEMPO

La terza giornata degli Europei 2020 ha preso ufficialmente il via nel pomeriggio di domenica 20 giugno e noi vi proponiamo le pagelle del primo tempo di Italia Galles, contenenti le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. Avvio di gara piuttosto lento e privo di emozioni, se si esclude un tentativo acrobatico di Belotti al 12′, anche se un’eventuale prodezza sarebbe probabilmente stata annullata dal VAR: il “Gallo” pareva infatti essere scattato in posizione di fuorigioco.

Vista l’iniziale difficoltà ad affondare il colpo sulle corsie esterne, punti di forza della nostra Nazionale nelle prime due uscite contro Turchia e Svizzera, al 13′ il ct azzurro Roberto Mancini inverte gli esterni, spostando Bernardeschi sulla corsia di sinistra e Chiesa su quella di destra e subito il numero 14 si rende protagonista di uno scatto bruciante che infiamma lo stadio “Olimpico” di Roma. Colossale chance una decina di minuti più tardi non capitalizzata da Belotti che, innescato con un filtrante preciso da Bernardeschi, angola troppo la conclusione e manca la porta. Al 27′ è Gunter a sfiorare il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sgusciando via tra Verratti e Bonucci. La rete del vantaggio arriva al 39′ con Pessina, abile a inserirsi sul primo palo in occasione di un piazzato guadagnato e battuto da Verratti e a colpire a rete senza guardare. Terzo gol in sette presenze con l’Italia per lui.

PAGELLE ITALIA GALLES: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 6,5. Consueto buon approccio alla gara da parte degli uomini di Roberto Mancini, come puntualmente si è verificato in questo torneo. Avvio leggermente più compassato rispetto al solito, ma, malgrado le numerose variazioni nell’undici iniziale operate dall’allenatore al fine di dare spazio alle cosiddette “seconde linee”, lo spartito dell’incontro non ne ha risentito. Forse è mancato solo un pizzico di lucidità in avanti negli ultimi venti metri.

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): CHIESA 7. Alla prima partita da titolare in questi Europei 2020, l’esterno della Juventus si conferma il dodicesimo titolare della Nazionale di Roberto Mancini. Dal 13′ in avanti, ovvero quando è stato spostato dalla fascia di sinistra a quella di destra dal ct, si è reso protagonista di strappi rapidissimi, di fughe inarrestabili e ha anche sfiorato il gol del vantaggio alla mezz’ora. Semplicemente implacabile, gli manca solo la gioia della rete.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): BERNARDESCHI 5,5. Non riesce a pungere come dovrebbe e, se si esclude un suo tocco filtrante davvero intelligente per Belotti in area di rigore, difficilmente gli riesce la giocata. Può fare meglio di così.

VOTO GALLES (PRIMO TEMPO): 6. Grande intensità da parte della rappresentativa nazionale di Page, che chiude bene ogni spiraglio difensivo e si palesa almeno in un paio di occasioni dalle parti di Donnarumma, sfruttando le vie aeree. Merita il passaggio agli ottavi di finale.

MIGLIORE GALLES (PRIMO TEMPO): N.WILLIAMS 6,5. Lotta e si danna per recuperare la palla e per accelerare le transizioni offensive del suo Galles. Migliore della sua squadra per distacco nel primo tempo.

PEGGIORE GALLES (PRIMO TEMPO): WARD 5. Non combina grosse frittate, ma sbaglia due rinvii, uno dei quali in maniera clamorosa, che consentono all’Italia di ripartire da posizione pericolosa. Non trasmette sicurezza al suo reparto difensivo.



