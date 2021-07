Le pagelle Italia Inghilterra/ Finale Euro 2020, voti partita: Shaw gol (primo tempo)

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA: PRIMO TEMPO

La finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra è in corso di svolgimento allo stadio di Wembley e, al termine dei 90 minuti (più eventuali tempi supplementari e rigori), incoronerà la Nazionale regina d’Europa. Noi de “Il Sussidiario” vi proponiamo le pagelle del primo tempo del match, contenenti le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0-1 in favore degli uomini di Southgate. Avvio di gara choc per gli uomini di Roberto Mancini, che dopo appena due minuti dal fischio d’inizio si sono trovati sotto nel punteggio, per effetto di un goal di Shaw, abile a beffare sul primo palo Donnarumma e a sfruttare il buco difensivo lasciato da Giovanni Di Lorenzo.

Successivamente, nonostante il nostro commissario tecnico abbia più volte invitato i nostri giocatori alla calma, la nostra formazione ha faticato a trovare il bandolo della matassa, non riuscendo ad arginare sulla sinistra il duo formato da Sterling e Trippier, che spesso e volentieri hanno beneficiato di autentiche praterie sulle quali involarsi. Degna di nota un’iniziativa personale di Federico Chiesa, che ha conquistato una punizione pericolosa, senza che Lorenzo Insigne sia riuscito a trasformarla in rete. Ancora Chiesa al 35′ ha scagliato una conclusione che ha sibilato a pochissima distanza dal palo alla sinistra dell’estremo difensore avversario e ha fatto correre un brivido lungo la schiena degli hooligans allo stadio. La prima frazione si è chiusa senza ulteriori sussulti.

PAGELLE ITALIA INGHILTERRA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 5,5. Non una bocciatura completa, in quanto la sensazione è che gli uomini di Roberto Mancini necessitino soltanto di recuperare serenità mentale e consapevolezza nei propri mezzi per poter rialzare la testa. Tuttavia, raramente nei primi 45 minuti di gioco il fraseggio britannico è stato interrotto dagli Azzurri, i quali in pochissime circostanze sono riusciti ad andare oltre il cerchio di centrocampo. Serve decisamente di più per portare a casa questo trofeo.

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): CHIELLINI 6,5. Ingaggia continui corpo a corpo con Harry Kane, esce talvolta addirittura sulla trequarti a bloccare le folate offensive di Sterling. Si batte da vero capitano, per lui nessuna colpa sul gol di Shaw.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): EMERSON PALMIERI e DI LORENZO 5. Voto negativo per entrambi i terzini azzurri. A sinistra, Emerson Palmieri non è mai riuscito a stoppare le avanzate di Sterling e di Trippier (quest’ultimo lasciato crossare indisturbato in occasione della rete inglese), mentre a destra Di Lorenzo ha perso completamente le distanze con il marcatore della Nazionale dei Tre Leoni, oltre a non essere riuscito ad affondare mai il colpo su quella corsia.

VOTO INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): 7. Gli inglesi giocano davanti al loro pubblico: si sente e si vede. Letteralmente in estasi dal 2′ in poi, dopo il gol di Shaw, la Perfida Albione ha gestito con esperienza e grande fiducia nei propri mezzi il possesso palla, rendendosi protagonista di un tiki taka prolungato e decisamente apprezzato da Wembley.

MIGLIORE INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): SHAW 7.5. Oltre all’esultanza, rappresenta un’autentica spina nel fianco per la difesa italiana sulla corsia di destra, dove Di Lorenzo fatica a contenere la sua esuberanza.

PEGGIORE INGHILTERRA (PRIMO TEMPO): PICKFORD 6. Sostanzialmente inoperoso, commette una leggerezza in avvio di gara, poco prima del vantaggio siglato da Shaw.



