Le pagelle Italia Svizzera/ I voti della partita, Europei 2020: il primo tempo

Squadre negli spogliatoi allo stadio Olimpico di Roma con il risultato che sorride all’Italia: 1-0 per gli azzurri alla fine del primo tempo del secondo match della fase a gironi di Euro 2020 contro la Svizzera, a segnare è stato Locatelli al 27′ con un’azione straordinaria, apertura larghissima del centrocampista per Berardi che è sceso sulla destra ed ha appoggiato nel mezzo un pallone dove è arrivato lo stesso Locatelli. Triangolazione super, al 20′ l’Italia aveva già trovato il gol del vantaggio grazie a Chiellini, ma l’intervento del VAR ha annullato la gioia del capitano azzurro per un fallo di mano. Per Chiellini poi infortunio, problema muscolare alla coscia sinistra e al suo posto è entrato Acerbi. Pericoloso anche Immobile che ha trovato però la pronta risposta di Sommer, l’Italia ha sfruttato la costante spinta di Spinazzola sulla sinistra e ha sofferto solo un po’ sul lato opposto dove Di Lorenzo ha un po’ faticato a trovare le misure. Ma la prima frazione di gioco è stata dominata dalla squadra di Roberto Mancini al di là del gol di vantaggio.

VOTO ITALIA 7,5 – Come contro la Turchia, l’approccio alla partita degli azzurri è quello ideale: grandi azioni in velocità e metà campo elvetica occupata quasi militarmente. E il gol realizzato è stato davvero un capolavoro, tutto sull’asse sassolese Berardi-Locatelli. Davvero un Granda primo tempo azzurro.

MIGLIORE ITALIA: LOCATELLI 7,5 – Al di là dell’ottima prova a centrocampo, il gol realizzato è fantascienza pura: lancio di 40 metri a pescare il compagno di squadra in neroverdi Berardi che affonda sulla destra, e poi a rispondere l’appoggio al centro c’è proprio lui, che si è fatto il campo centralmente con uno scatto da centometrista. Davvero impressionante.

PEGGIORE ITALIA: DI LORENZO 5,5 – Gli unici affanni l’Italia li soffre sulla fascia destra, l’esterno del Napoli al momento non riesce a fornire le stesse garanzie di Florenzi e la Svizzera prova ad approfittarne, pur trovandosi un po’ in difficoltà al momento dell’affondo la formazione elvetica cerca sempre il suo lato con Rodriguez.

VOTO SVIZZERA 5,5 – Petkovic per definizione cerca un calcio “produttivo”, ma la sua formazione nel primo tempo riesce a fare davvero poco dal punto di vista offensivo. E la difesa non è impeccabile, con un gol azzurro annullato e l’altro arrivato con un’imbucata difficile da prendere quando si gioca così chiusi come stanno facendo gli azzurri.

MIGLIORE SVIZZERA: SHAQIRI 6 – Con Rodriguez è l’unico che cerca l’affondo quando può, l’Italia pur attaccando costantemente non concede spazio ma lui prova a sfruttare quei pochi palloni giocabili che ha. Da tenere sempre d’occhio anche quando, sornione, sembra un po’ addormentato.

PEGGIORE SVIZZERA: MBABU 5 – Primo tempo costantemente in affanno per l’esterno destro della formazione svizzera, di fronte ha un brutto cliente come Spinazzola che lo punta costantemente ma combina qualche pasticcio di troppo, senza dare mai l’impressione di avere la situazione sotto controllo.

