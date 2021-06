Le pagelle Italia Turchia Europei 2020/ Voti primo tempo: top Chiellini, male Soyuncu

Gli Europei 2020 hanno ufficialmente preso il via e noi vi proponiamo le pagelle del primo tempo di Italia Turchia, con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni sono rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0. Buona partenza da parte degli Azzurri, che hanno messo da subito in funzione la catena di destra con Florenzi e Berardi e, successivamente, quella di sinistra con Spinazzola e Insigne. Ghiotte chance per Ciro Immobile al 2′ e per Lorenzo Insigne al 18′, avversari che hanno faticato a reggere l’onda d’urto del pressing nostrano, rendendosi pericolosi in un’unica circostanza con Burak Yilmaz (bravo e attento Donnarumma in uscita bassa).

PAGELLE ITALIA TURCHIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ITALIA (PRIMO TEMPO): 7. Gli uomini di Mancini tengono il pallino del gioco e producono occasioni importanti, ma l’imprecisione e la solidità difensiva dei turchi impediscono loro di trovare il vantaggio.

MIGLIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): CHIELLINI 6,5. Emozionato durante l’inno di Mameli, poi concentrato e inamovibile sul rettangolo di gara. Contiene bene e va vicino al gol su uno schema da palla inattiva.

PEGGIORE ITALIA (PRIMO TEMPO): JORGINHO 6. Difficile trovare un peggiore in questo primo tempo, la scelta ricade sul centrocampista campione d’Europa con il Chelsea per le difficoltà a creare corridoi vincenti per i compagni con i suoi lanci.

VOTO TURCHIA (PRIMO TEMPO): 5,5. In grave difficoltà la squadra di Gunes, che soffre il pressing italiano fin dalle prime battute e si affidano soltanto alle ripartenze e ai (pochi) lanci lunghi per Yilmaz.

MIGLIORE TURCHIA (PRIMO TEMPO): BURAK YILMAZ 6. Lotta e svaria su tutto il fronte offensivo, nel tentativo di creare pericoli e, soprattutto, di fare rifiatare la sua squadra, che raramente riesce a mantenere il possesso palla.

PEGGIORE TURCHIA (PRIMO TEMPO): SOYUNCU 4. Disastri in serie per Soyuncu, che sbaglia alcuni cambi di campo, poi tocca il pallone in area con il braccio (non sanzionato da Makkelie). Indubbiamente il difensore è stato il peggiore della compagine turca.



