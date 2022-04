Pagelle Juventus Fiorentina/ Voti partita Coppa Italia, primo tempo: Dragowski flop

Nel primo tempo di Juventus Fiorentina, partita valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, come confermano anche le pagelle, meglio i padroni di casa. I bianconeri, che già nella gara di andata avevano vinto per 0-1, sono rientrati negli spogliatoi avanti di una rete, raddoppiando il vantaggio.

A sbloccare il punteggio al 32′ è stato Bernardeschi, tra i migliori in questa frazione di gioco. Il gol, tuttavia, è frutto di un clamoroso errore difensivo della Viola. Ikone ha infatti perso palla al limite dell’area. A commettere un ulteriore errore è stato poi l’estremo difensore Dragowski, il quale ha messo il sigillo anzitempo ad una prestazione disastrosa, bucando l’intervento. A provare a metterci una pezza è stato Biraghi con una respinta, ma non è stato sufficiente ad evitare lo svantaggio. Per il resto, al di là dello squillo dell’1-0, la squadra di Massimiliano Allegri in fase offensiva non era riuscita ad essere per nulla concreta. Vlahovic ha sprecato tanto: dal passaggio in fuoriogioco a Morata in avvio alle conclusioni poco pericolose.

PAGELLE JUVENTUS FIORENTINA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Ecco dunque le pagelle del primo tempo di Juventus Fiorentina. Per i padroni di casa: Perin 6 (Lavoro di ordinaria amministrazione per l’estremo difensore); De Sciglio 5 (Poco preciso in fase offensiva, si prende anche il giallo nel finale del primo tempo); Bonucci 6,5 (Bravo a non correre rischi, tenta anche di proporsi una vanti ma senza incidere); De Ligt 6 (Attento, anche se non ha dovuto fare gli straordinari); Alex Sandro 5,5 (Copre bene gli spazi senza brillare più di tanto); Bernardeschi 7 (Si fa trovare pronto in occasione del gol e riesce a sbloccare una gara insidiosa); Zakaria 6 (Fa il suo senza eccellere); Danilo 6,5 (Bravo a recuperare palloni e a smistarli ai compagni in avanti); Rabiot 6,5 (Anche lui non delude le aspettative e aiuta in entrambe le fasi); Vlahovic 5 (Sottotono questa sera); Morata 6 (Fa fatica a trovare spazi, ma nel gol c’è il suo zampino).

Per gli ospiti: Dragowski 4 (È suo il disastro che ha portato al gol); Venuti 6, Martinez Quarta 6, Igor 6, Biraghi 6 (La difesa aveva concesso piuttosto poco ai bianconeri prima dello svantaggio); Duncan 5 (Diversi errori tecnici in fase di impostazione); Torreira 6 (All’inizio si rende pericoloso, tanto che è sua l’unica occasione della Viola, ma poi accusa un problema fisico e si perde); Saponara 5 (Fa fatica ad inserirsi tra gli spazi); Nico Gonzalez 5 (I compagni non riescono a trovarlo in profondità); Cabral 5,5 (Prova a farsi vedere in area, ma è addirittura controproducente in avvio quando respinge la conclusione di Torreira); Ikoné 5 (Non sta riuscendo a dare il meglio di sé, chiuso dalla difesa avversaria)

