LE PAGELLE OLANDA AUSTRIA/ I voti della partita, Europei 2020: il primo tempo

LE PAGELLE DI OLANDA AUSTRIA NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Olanda Austria sono stati gli Orange a chiudere in vantaggio il match alla Johann Crujiff Arena di Amsterdam. A sbloccare il risultato è stato Memphis Depay all’11’ del primo tempo, grazie a un calcio di rigore trasformato, penalty concesso per un fallo di Alaba su Dumfries segnalato all’arbitro dal VAR. Giornata no per Alaba che rischia grosso facendosi scappare di nuovo Depay, che conclude sull’esterno della rete. Quindi prima dell’intervallo ancora occasioni da gol per l’Olanda, che vede Depay sprecare una grande occasione calciando fuori a porta spalancata, quindi è Ulmer a immolarsi per salvare su un tentativo di Wijnaldum. Austria quasi non pervenuta dalle parti di Stekelenburg, la squadra allenata da Franco Foda dovrà fare molto di più per cambiare l’inerzia della partita nella ripresa.

LE PAGELLE DI OLANDA AUSTRIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO OLANDA 7 – La Nazionale allenata da Frank De Boer parte ad alti ritmi, per l’Austria è difficile uscire dalla propria metà campo e in più non ci sono gli svarioni che hanno messo in difficoltà gli Orange nella partita contro l’Ucraina.

MIGLIORE OLANDA: WIJNALDUM 7 – Dominatore a centrocampo e sulla trequarti, sfiora il gol nel finale e dimostra di essere un giocatore di livello internazionale, forse il fulcro della forza dell’Olanda in questo Europeo.

PEGGIORE OLANDA: DE VRIJ 5,5 – Un paio di errori in impostazioni, qualche sofferenza sulle palle alte: l’Austria attacca poco ma sembra peccare un po’ di concentrazione.

VOTO AUSTRIA 5 – Davvero troppo rinunciataria la selezione austriaca, praticamente nulla sul fronte offensivo e con lode sbavature difensive già viste contro la Macedonia del Nord che sono tornate, immancabili.

MIGLIORE AUSTRIA: BAUMGARTNER 6 – L’unico che prova a spingere con una certa continuità, l’Austria fatica a ripartire ma quando il pallone finisce dalle sue parti c’è speranza.

PEGGIORE AUSTRIA: ALABA 5 – Pessima serata per ora per il nuovo acquisto del Real Madrid, causa il rigore trasformato da Depay e vede scappar via gli avversari a gran velocità.

