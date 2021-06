Le Pagelle Olanda Ucraina/ I voti della partita, Europei 2020: primo tempo

Nel primo tempo di Olanda Ucraina abbiamo visto tutto tranne i gol: quarantacinque minuti di spettacolo alla Cruijff ArenA di Amsterdam dove i padroni di casa si rendono subito minacciosi con Depay, insistono con Dumfries e provano a sfondare anche con Weghorst, Van Aanholt. Ma per il momento devono mettersi l’animo in pace, stasera Bushchan sembra davvero insuperabile e vuole mantenere la porta blindata fino al triplice fischio. Gli uomini di Shevchenko provano a combinare qualcosa con Yaremchuk e Yarmolenko che a pochi istanti dalla pausa chiamano al dovere Stekelenburg. Il timore è che nella ripresa le due squadre possano spegnersi dopo aver speso così tante energie finora, e magari accontentarsi del pareggio se lo stallo dovesse proseguire.

Diretta/ Olanda Ucraina (risultato 0-0) streaming video tv: primo tempo spettacolare

LE PAGELLE DI OLANDA RUSSIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO OLANDA 6,5 – Gli orange macinano gioco e vanno più volte vicini al gol nelle fasi iniziali del match, con un portiere diverso da Bushchan sarebbero già passati in vantaggio.

MIGLIORE OLANDA: WIJNALDUM 7 – Il capitano è il più propositivo degli orange, va più volte a un passo dal gol e dirige l’orchestra in mezzo al campo.

PEGGIORE OLANDA: DE VRIJ 5,5 – Un po’ troppo impicciato quando gli attaccanti ucraini premono sull’acceleratore.

VOTO UCRAINA 6 – Gli ucraini giocano con coraggio e affrontano gli avversari a viso aperto, prendendosi però qualche rischio di troppo

MIGLIORE UCRAINA: BUSHCHAN 7,5 – Nessun dubbio, se stasera non ci fosse lui in porta l’Olanda avrebbe già i tre punti in tasca.

PEGGIORE UCRAINA: ZINCHENKO 5,5 – L’emozione gli gioca un brutto scherzo a inizio gara quando perde palla favorendo un contropiede dell’Olanda che poteva essere fatale.

