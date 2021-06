Le pagelle Polonia Slovacchia, Euro 2020/ I voti della partita (primo tempo)

LE PAGELLE DI POLONIA SLOVACCHIA NEL PRIMO TEMPO

Il primo tempo di Polonia Slovacchia ci ha consegnato una partita spezzettata, al momento decisa da un episodio: l’autorete di Wojciech Szczesny al 18’ minuto, una carambola fortuita sulla conclusione di Mak. Per il resto, non c’è davvero molto da segnalare: a San Pietroburgo le due nazionali all’esordio degli Europei 2020 hanno dato vita a 45 minuti in cui le occasioni vere non si sono viste, qualche conclusione da fuori e pochi brividi per i portieri avversari. Non resta allora che vedere quello che succederà nel secondo tempo…

LE PAGELLE DI POLONIA SLOVACCHIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO POLONIA 5,5 – Mette il naso fuori dalla metà campo con il passare dei minuti e va anche alla conclusione, ma non è mai precisa quando si tratta di far male a Dubravka che vive sonni tranquilli. Buona lena, ma l’intensità ancora non è quella migliore.

MIGLIORE POLONIA: ZIELINSKI 6 – Il gioco passa sempre dalle sue parti, ma non si può dire che il trequartista del Napoli abbia davvero acceso la luce; forse il meno peggio dei suoi perché si mette sempre in visione dei compagni, serve però la sterzata.

PEGGIORE POLONIA: BERESZYNSKI 5 – Mak lo lascia sul posto in occasione del gol, e in generale la Polonia soffre da quella parte anche perché Jozwiak gli dà raramente supporto concreto. Nel secondo tempo lo vedremo osare di più?

VOTO SLOVACCHIA 6,5 – Non molto più della Polonia, ma se non altro sfrutta l’occasione che le capita e con il passare dei minuti cresce anche in sicurezza, concedendo agli avversari solo conclusioni da fuori che per ora non fanno male.

MIGLIORE SLOVACCHIA: MAK 6,5 – La sua accelerazione provoca l’autorete di Szczesny e arriva a corredo di una porzione di primo tempo in cui si rende l’uomo più pericoloso, le sue accelerazioni costringono Bereszynski sulla difensiva.

PEGGIORE SLOVACCHIA: KUCKA 5,5 – Leggermente in affanno in mezzo al campo, nei primi minuti della partita deve spesso ricorrere al fallo per non farsi saltare secco ed evitare la superiorità numerica. Papabile sostituzione in avvio di ripresa?



