Le pagelle Portogallo Francia/ I voti della partita, Euro 2020 (primo tempo)

LE PAGELLE DI PORTOGALLO FRANCIA NEL PRIMO TEMPO

Il primo tempo di Portogallo Francia si è chiuso in parità, due rigori hanno finora deciso il match. Da una parte Cristiano Ronaldo al 31′ ha sbloccato il risultato, sfruttando un fallo di Lloris che ha colpito con un pugno Danilo in uscita, involontariamente ma in maniera molto violenta. Dall’altra parte però un contatto tra Mbappé e Semedo è stato punito dall’arbitro Lahoz all’inizio del recupero ed è stato fischiato il penalty anche per la Francia, trasformato con freddezza da Mbappé. Risultato che al momento, visto il contemporaneo ko della Germania contro l’Ungheria, sta bene a entrambe le squadre con la Francia che inoltre passerebbe il turno da prima in classifica.

Le pagelle Germania Ungheria/ I voti della partita, Euro 2020 (primo tempo)

LE PAGELLE DI PORTOGALLO FRANCIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PORTOGALLO 6,5 – La formazione allenata da Fernando Santos gioca una partita intelligente, senza lasciare campo alla Francia anche se nel finale subentra un po’ di stanchezza e i transalpini ne approfittano.

MIGLIORE PORTOGALLO: CRISTIANO RONALDO 6,5 – Trasforma il rigore con freddezza ma cerca soprattutto di guidare i suoi da vero capitano, in un match in cui sarà molto importante anche la strategia.

PEGGIORE PORTOGALLO: SEMEDO 5,5 – Ci sono dei dubbi sul rigore assegnato alla Francia, ma la sua entrata su Mbappé non è di certo cristallina, trovando un tempo migliore nell’intervento avrebbe evitato guai.

DIRETTA/ Germania Ungheria (risultato 0-1) video streaming tv: Ginter pericoloso

VOTO FRANCIA 6 – Di sicuro gli uomini di Deschamps non stanno approcciando a questo Europeo col piglio dei dominatori, vero che il pareggio potrebbe bastare per chiudere il girone in testa ma servirà di più nella ripresa.

MIGLIORE FRANCIA: MBAPPE’ 6,5 – Non una prova esaltante ma le sue accelerazioni sono sempre una spina nel fianco degli avversari, tanto che poi arriva da una sua iniziativa il rigore del pari.

PEGGIORE FRANCIA: LLORIS 5,5 – Sembra meno sicuro del solito, scomposto l’intervento su Danilo, che poteva essere anche molto pericoloso, che causa il rigore del vantaggio lusitano.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Portogallo Francia (risultato 1-1) streaming: tutto su rigore

© RIPRODUZIONE RISERVATA