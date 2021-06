Le pagelle Portogallo Germania/ Voti partita, Europei 2020: primo tempo

Le pagelle di Portogallo Germania raccontano un primo tempo divertente e ricco di occasioni da gol. Non ci siamo di certo annoiati nei primi quarantacinque minuti di gioco tra i portoghesi e i tedeschi, con la Germania che si trova a condurre sul risultato di 1-2 grazie ad una bella rimonta. Apre le danze Cristiano Ronaldo per la sua nazionale, pareggia i conti Havertz e sorpassa Gnabry con la complicità di Guerreiro che devia nella propria porta. Portogallo Germania chiudono dunque il primo tempo con tre gol e mille emozioni. La partita resta apertissima: nel primo tempo abbiamo assistito a diversi errori da parte delle due difese ma ne hanno giovato il gioco e il ritmo della partita, assolutamente godibile e piacevole.

VOTO PORTOGALLO (PRIMO TEMPO): 5,5 Ottimo impatto al match, poi una debacle che ha consentito ad una Germania ispiratissima di recuperare lo svantaggio e di ribaltare il risultato. Attacco abbastanza ispirato, difesa un po’ troppo traballante.

MIGLIORE POROTGALLO (PRIMO TEMPO): Cristiano Ronaldo 7 Con il suo gol apre le danze e permette al Portogallo di restare aggrappato al match. Anche se nel secondo tempo tutta la squadra dovrà fare qualcosina in più. per rimettersi in pista

PEGGIORE PORTOGALLO (PRIMO TEMPO): Pepe 5 Non proprio al massimo delle sue possibilità in questo primo tempo contro i tedeschi. In affanno costante sugli attacchi della Germania.

VOTO GERMANIA (PRIMO TEMPO) 7,5 Avanti meritatamente al termine di un primo tempo non semplice, cominciato con il gol di Cristiano Ronaldo. I tedeschi non si sono mai scomposti e hanno iniziato a macinare gioco con sicurezza e disinvoltura, gettando le basi per la rimonta. Terranno questo ritmo anche nel corso del secondo tempo?

MIGLIORE GERMANIA (PRIMO TEMPO) Gnabry 7,5 Grande azione personale in occasione del secondo gol della Germania. Mette lo zampino in una delle azioni decisive del match. Almeno fino a questo momento.

PEGGIORE GERMANIA (PRIMO TEMPO) Neuer 6 Difficile trovare un peggiore, allora optiamo per il giocatore col voto parziale più basso di questo primo tempo: il portiere Neuer.

