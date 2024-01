Pagelle Prodigi Prodigi La musica è vita/ Silvestro Palmiero vincitore, classe ed eleganza in notte magica

E’ Silvestro Palmiero a vincere la puntata di Prodigi La musica è vita e a portarsi a casa la borsa di studio messa in palio da Unicef. Difficile contestare il verdetto degli esperti, che si sono trovati in difficoltà nel valutare nove concorrenti così vicini, per qualità e talento, l’uno all’altro. Così anche nelle pagelle Silvestro Palmiero primeggia per classe ed eleganza (voto 8,5). Non entriamo nei tecnicismi, ma di sicuro è stato colui che nel ballo ha messo qualcosina in più.

Chi avrebbe potuto scaraventarlo fuori dal primo posto, a nostro avviso, era Martina. La musicista ha impressionato tutti al pianoforte, sfoggiando con naturalezza un talento senza eguali. La sua storia e il suo messaggio, poi, si sono intrecciati in una sola cosa, condivisa con il pubblico attraverso le note musicali. Voto 9 ad una delle finaliste di Prodigi.

Prodigi La musica è vita, le pagelle: Daniele Falco si consola con il premio dell’orchestra

Martina, invece, è arrivata in finale per il canto ma non è riuscita ad aggiudicarsi il primo premio. Un 8,5 anche a lei per capacità di tenere il palco e indubbie qualità canore. Si scende, ma non troppo, con gli altri concorrenti. Ad alto livello Daniele Falco, che ha vinto la borsa di studio assegnata dall’orchestra, ma anche Filippo e Federica. Se il primo veleggia su un 8 in pagella, Filippo e Federica seguono con mezzo punto in meno: 7,5. Entrambi possono crescere ancora tantissimo, come del resto i loro “avversari”.

La serata di Prodigi è stata comunque magica e leale, probabilmente per lo scopo benefico promosso da Unicef e dalla coppia di conduttori formata da Autieri e Corsi. Quest’ultimi ci sono piaciuti moltissimo e possono sicuramente ambire a fare qualcosa di ancora più importante, in futuro, dal punto di vista della conduzione: voto 8.











