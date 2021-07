Le pagelle Repubblica Ceca Danimarca/ Euro 2020, i voti della partita (primo tempo)

Repubblica Ceca Danimarca vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-2 in favore della nazionale danese. Prima di addentrarci nelle pagelle di questo primo tempo, coi voti ai protagonisti, riepiloghiamo quanto accaduto sul rettangolo verde di Baku. Al quinto minuto la Danimarca sblocca la partita e passa in vantaggio con una bella inzuccata di Delaney. Colpevole, in questo caso, la difesa della Repubblica Ceca, che ha completamente lasciato tempo e spazio a Delaney di colpire di testa e di insaccare alle spalle di Vaclik. Sul finire del primo tempo la Danimarca allunga il passo e va susl 2-0 grazie a Dolberg, che si inserisce in area su un cross dalla corsia esterna e fredda ancora una volta Vaclik. Danimarca avanti 2-0 sulla Repubblica Ceca al termine del primo tempo. Al momento gara in pugno ai danesi.

VOTO REP.CECA (PRIMO TEMPO) 4 Primo tempo non all’altezza da parte della Repubblica Ceca. Indipendentemente dalle gravi sbavature difensive, la nazionale ceca ha approcciato al match con un atteggiamento timido e quasi rinunciatario. Ciò che ci domandiamo è questo: come ha fatto ad arrivare fino ai quarti di finale di Euro2020?

MIGLIORE REP.CECA (PRIMO TEMPO) Schick 5,5: migliore in campo con un voto che non si avvicina nemmeno alla sufficienza; questo fa capire quanto sia complicata la serata della Repubblica Ceca. Schick è l’unico ad aver preso l’iniziativa, ma non si è reso particolarmente pericoloso.

PEGGIORE REP.CECA (PRIMO TEMPO) Kalas 4: lo stesso voto che meriterebbe il compagno di reparto Celutska. Si perde Delaney in occasione del primo gol e si dimostra non all’altezza della situazione in questa partita delicata.

VOTO DANIMARCA (PRIMO TEMPO) 6,5 Non è una Danimarca spettacolare quella vista a Baku nel corso del primo tempo, ma è una squadra che fa il minimo indispensabile – in maniera efficace – per bucare un avversario fin qui innocuo.

MIGLIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO) Delaney 7: sblocca l’equilibrio della gara con un bel gol di testa: una bella soddisfazione per uno che non ha come caratteristica principale il gioco aereo. Per il resto, gol a parte, prestazione convincente.

PEGGIORE DANIMARCA (PRIMO TEMPO) Schmeichel 5,5: non è apparso particolarmente sicuro in alcune situazioni. Forse il ritmo di una partita non eccelsa lo sta addormentando ma non può permettersi cali: serve concentrazione.

