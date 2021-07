Le pagelle Roma Porto/ Rui Patricio in cattedra: i voti del primo tempo

LE PAGELLE DI ROMA PORTO NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Roma Porto la supremazia territoriale è stata dei padroni di casa, in maniera piuttosto decisa, all’Estadio Municipal da Bela Vista di Parchal. Per i giallorossi buone indicazioni sulla tenuta del campo e soprattutto per quanto riguarda il portiere, con Rui Patricio che si è preso la porta giallorossa salvandola con almeno tre grandi interventi, soprattutto nel finale su un colpo di testa di Sergio Oliveira. Per Mourinho questo primo tempo ha portato meno indicazioni positive in attacco, con la Roma che non è mai riuscita ad essere davvero incisiva, con Dzeko isolato e Zaniolo per il momento decisamente poco ispirato.

LE PAGELLE DI ROMA PORTO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 6 – Ordinata e coriacea difensivamente, con un Rui Patricio che si è dimostrato subito capace di fare la differenza. Ma rispetto alla sfida col Debrecen l’attacco è non pervenuto.

MIGLIORE ROMA: RUI PATRICIO 7 – Tre interventi di rilievo del numero uno portoghese, grande reattività in particolare su Taremi e Sergio Oliveira: la Roma spera di aver trovato il portiere di spessore internazionale che cercava.

PEGGIORE ROMA: ZANIOLO 5,5 – Poco assistito ma lui non sembra intenzionato ad accendere la squadra, finisce per ciondolare tra le linee in avanti, aspettando un pallone che non arriva.

VOTO PORTO 6,5 – La squadra di Sergio Conceicao rischia pochissimo e ha 3 palle gol tutte sventate da Rui Patricio, serve sicuramente un pizzico di concretezza in più in avanti.

MIGLIORE PORTO: TAREMI 6,5 – Sfiora il gol e svaria molto sul fronte offensivo, cercando anche di costruire le occasioni giuste. Brillante, per lo meno a tratti.

PEGGIORE PORTO: BRUNO COSTA 5,5 – Qualche pallone di troppo perso a centrocampo, può fare sicuramente meglio dal punto di vista della costruzione.

