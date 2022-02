Pagelle Sanremo 2022, prima serata: i voti/ Noemi domina ma la vera sorpresa è…

Pagelle Festival di Sanremo 2022, prima serata: Achille Lauro sorprende ancora

Eccoci qui con le pagelle Sanremo 2022 della prima serata con i voti ai cantanti. Ad aprire la settantaduesima edizione della kermesse è stato Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir e il frizzante brano Domenica. Ancora una volta ha sorpreso tutti. Non tanto per essersi presentato sul palco a torso nudo, quanto per quell’aria spumeggiante intrisa nella sua esibizione, impreziosita dai costumi e la messa in scena, con il gruppo Gospel che ha fatto la differenza. Il brano Domenica non regala di certo l’effetto wow ma promette davvero bene, soprattutto a livello radiofonico. In questo, d’altra parte, Achille Lauro è diventato un maestro e non ha nemmeno deluso chi si aspettava un pizzico di trasgressione. Ultimamente, poi, qualunque cosa faccia sembra funzionare a meraviglia. Voto nelle Pagelle Sanremo 2022 è 7,5.

Yuman non spacca al debutto di Sanremo 2022

Yuman al Festival di Sanremo 2022 con Ora e Qui non lascia del tutto il segno. Le premesse erano ottime, a partire già dal titolo. Ma il contenuto del pezzo e il testo, alla fine, non hanno offerto nulla di nuovo agli ascoltatori. Yuman ha sicuramente proposto un pezzo dai buoni propositi, che merita l’ascolto, ma che non riesce a bucare e ad andare oltre. La sensazione dunque è che il cantante sia partito col freno a meno in questa settantaduesima edizione del Festival, nonostante il pubblico dell’Ariston gli abbia tributato un applauso incoraggiante. VOTO 4/5

Noemi, standing ovation. Regina della serata e delle nostre Pagelle Saremo 2022

Noemi è graffiante con Ti Amo Non lo so dire. Graffiante con le parole e con la voce. Il testo e il significato del pezzo evidenziano affascinanti contrasti di vita e di grandi amori. Il pezzo che ha portato al Festival di Sanremo 2022 sprizza autenticità, energia e intensità. Scritta da Mahmood, Faini, Alessandro La Cava e resa speciale dalla voce di Noemi, che incanta l’Ariston nei passaggi più intensi della canzone. Quando si parla di sentimenti è facile cadere nella banalità, ma questo rischio con Noemi è lontano anni luce. “Non ho paura/di sentirmi vuota dentro un mare/di parole perse sul fondale”, dice uno dei passaggi più ambiziosi del testo. Ma anche “Non ho paura/Di sentirmi vuota dentro un mare/Di parole perse sul fondale/Servirà un po’ di fortuna/Per capire meglio noi chi siamo”. Insomma Noemi è andata alla grande. VOTO 8.

Gianni Morandi old style torna di moda a Sanremo 2022? Qualcosa non convince del tutto

Il grande ritorno di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022 non delude i fan di vecchia data. Il suo spirito è quello dell’eterno ragazzo, che propone “Apri tutte le porte”, un pezzo “maledetto”, che per poco non gli costava l’esclusione al Festival prima ancora che iniziasse, per quel filmato postato inavvertitamente sui social. Non c’è, però, aria di grande novità in questo suo ritorno al Festival di Sanremo, ma lo stile e ciò che l’artista ha confezionato insieme a Jovanotti diventano omaggio ad una carriera che continua a splendere. E poi c’è l’emozione negli occhi lucidi di Gianni Morandi, che rompe il ghiaccio con il suo indistinguibile savoire faire. Non ha lasciato il segno al primo ascolto, ma per quello c’è sempre la seconda chance giovedì ma per ora nelle pagelle Sanremo 2022 stappa una risicato sufficienza. VOTO 6.

La Rappresentante di Lista, energia sconvolgente al Festival e conquistano un posto di riguardo nelle Pagelle Sanremo 2022

Grande energia al Festival di Sanremo 2022, grazie anche e soprattutto a La Rappresentante di Lista. In sala stampa si è sollevato uno scrosciante applauso al termine della sua Ciao Ciao, ma ciò che ha sorpreso oltremisura e la grinta con questa donna ha dominato il palco, con autenticità, fuoco ed un’audacia non ostentata ma sfoggiata con una naturalezza disarmante. Vogliamo scommettere che è destinata a diventare una delle protagoniste di questa settantaduesima edizione del Festival? Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista è tambureggiante e coinvolgente. Un solo ascolto non basta. E questo la dice lunga sulla qualità della canzone portata a Sanremo. Per La Rappresentante di Lista in arrivo un ottimo voto nelle Pagelle Sanremo 2022 VOTO 8

Michele Bravi non osa, deludente tra i flop di queste Pagelle Sanremo 2022 della prima serata

Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022 con Inverno dei fiori non stupisce ma fa felici i fan con un pezzo che sa tanto di usato sicuro. Profondo, solo come lui sa essere, con il suo stile, che lo distingue da tanti altri colleghi del mondo della musica. Ma Inverno dei Fiori si perde per energia e coinvolgimento nel confronto con chi lo ha preceduto sul palco. Ci saremmo poi aspettati qualche novità, un’evoluzione. Semplicemente avremmo sperato in qualcosa di diverso. Così Michele Bravi ha perso una grande occasione, almeno per ora, di provare ad esplorare nuovi territori. In sintesi non ha osato e nelle pagelle Sanremo 2022 di oggi non va oltre una grave insufficienza. VOTO 4/5.

Massimo Ranieri a Sanremo 2022, non si accontenta e stupisce

Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare dimostra di non accontentarsi. Un pezzo che ci fa tuffare in un tempo lontano, per musicalità e voce. Le atmosfere del brano sono avvolgenti e intriganti. Massimo Ranieri d’altra parte è un gentleman della musica italiana. E con Lettera al di là del mare dà la sensazione di essere un artista ancora vivo e brillante, in grado di regalare emozioni a chi saprà coglierle. Manca, probabilmente, qualcosa per salire nel giudizio complessivo delle pagelle Sanremo 2022 della prima serata, ma il cantante è sicuramente da pollice insù. VOTO 6,5

Mahmood e Blanco lasciano il segno con Brividi

Intrigante accoppiata quella formata da Mahmood e Blanco con il brano Brividi. Un pezzo che ha la capacità di evolversi e mutare strofa dopo strofa. Il contrasto tra i due artisti è effettivamente un brivido. Lo stesso dicasi per il testo, che se analizzato propone un contenuto struggente e dal significato profondo. Amori finiti, rapporti che si inclinano nelle immaturità che si celano dietro ogni rapporto. Brividi sembra voler suggerire qualcosa, in tema di amore universale. Infatti nel testo non si specifica mai il genere dei protagonisti. Indipendentemente da questo, la coppia Mahmood e Blanco si può dire abbia fatto centro conquistando la parte alta delle Pagelle Sanremo 2022 della prima serata. VOTO 7+

Il debutto a Sanremo 2022 di Ana Mena non lascia il segno

Scommettiamo che Duecentomila ore diventerà un tormentone radio nei prossimi mesi? Ha tutte le carte in regola per sfondare, sia per musicalità, ritmo e atmosfera. A tratti Ana Mena ci porta in discoteca, proponendo un pezzo leggero, ballabile e orecchiabile. Di sicuro Duecentomila ore riaccenderà le polemiche iniziate nei confronti della cantante spagnola sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ana Mena si è proposta per quello che è, senza stravolgersi, senza snaturarsi e senza pretendere troppo da se stessa. Così con un look audace ed un’interpretazione calient, Ana Mena ha portato una ventata di sana spensieratezza al Festival ma nelle pagelle Sanremo 2022 non va oltre una sufficienza VOTO 6+

Rkomi, gradevole ma non Insuperabile

No, Rkomi non è stato affatto insuperabile. Non lo è stato, forse, perché le aspettative nei suoi confronti erano troppo alte. Resta uno dei candidati alla vittoria, grazie al pubblico che lo ama e lo segue con passione, ma la sua ballata rock non sortisce l’effetto wow che dovrebbe invece essere il biglietto da visita del potenziale vincitore. Debutto che resta comunque più che positivo, anche se inferiore alle attese, grazie ad una interpretazione scoppiettante, che ci accompagna in un gradevole viaggio tra rap e rock, con sprazzi orchestrali. Purtroppo il voto nelle Pagelle Sanremo 2022 di questa prima serata non può andare oltre al 6.5

Dargen d’Amico, Dove si balla un invito incoraggiante alla leggerezza

Dargen d’Amico è ufficialmente la sorpresa della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Cattura l’attenzione con un’apertura potentissima, un look sgargiante ed uno spirito festaiolo inebriante. Ciò che lascio il suo pezzo è dunque un invito incoraggiante alla leggerezza, ben accetto in un periodo difficile come quello attuale. E allora sposiamo in toto il grido di libertà di Dargen D’Amico, senza però attribuire al brano uno spessore eccessivo. Purtroppo il voto nelle Pagelle Sanremo 2022 di questa prima serata non può andare oltre al 6.5

Giusy Ferreri intriga con Miele, ma non decolla

L’inizio di Miele è incantevole, come l’unicità di Giusy Ferreri. Il pezzo, però, si blocca e non decolla del tutto. Resta un’interpretazione in pieno stile Ferreri, con un singolo romantico e dal sapore un po’ retrò. La cantante racconta una rincorsa sentimentale tra le strade della città, accompagnata dall’orchestra diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Ne esce un’esibizione interessante, ma che semplicemente non va troppo oltre la sufficienza nelle nostre Pagelle Sanremo 2022. VOTO 6+



