Pagelle Sanremo 2022, seconda serata: i voti/ Irama vola alto, Elisa è magica. Donatella Rettore show

Pagelle Sanremo 2022, seconda serata con ospiti di lusso: Arisa magnifica

Tornano le pagelle Sanremo 2022 con i voti ai cantanti della seconda serata. Tra i protagonisti, però, ci sono anche gli ospiti di lusso coinvolti da Amadeus: Laura Pausini senza limiti, stravolge le corde delle emozioni con una voce oltremodo potente. Grandiosa ed instancabile, al pari di Checco Zalone che, con la sua innata verve comica, è brillante come ai tempi migliori. Ma non solo: tornando alla musica come non menzionare la “sfida” tra Arisa e Malika Ayane per l’inno vincitore dei giochi Milano-Cortina 2026. Entrambe hanno sfornato un inno da applauso, ma specialmente quello realizzato da Arisa è oltremodo sorprendente ed emozionante. Ma veniamo ora alle pagelle con i voti ai cantanti.

Pagelle Sanremo 2022, prima serata: i voti/ Fiorello senza rivali, Ornella Muti...

Pagelle Sanremo 2022, la leggerezza di Tananai è più top che flop

Tananai approda al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale, una canzone che travolge l’Ariston con una leggerezza disarmante. Attenzione: leggerezza non significa banalità. Tananai si è fatto spazio tra i grandi della musica con una sfrontatezza apprezzabile. Certo, non pensiamo che Sesso Occasionale sia il brano del secolo e non siamo nemmeno così sicuri che possa fare troppa strada nella kermesse. Quel che è certo è che Tananai non ha sfigurato al Festival di Sanremo, anzi. Esibizione, interpretazione e canzone tutto sommato apprezzabili che valgono la sufficienza risicata nelle pagelle Sanremo 2022 VOTO 6.

Vincitore Sanremo 2021: pagelle e classifica/ Trionfano i Maneskin, beffato Fedez!

Sangiovanni, non convince sul palco di Sanremo 2022: ancora acerbo?

Giovane e ancora acerbo per il Festival di Sanremo 2022, ma con un seguito invidiabile ed un successo che forse deve ancora raggiungere il suo picco. Con le sue Farfalle ha portato un’aria di freschezza e gioventù sul palco dell’Ariston. Nulla di diverso da quello che ci si poteva attendere. Di sicuro ha confermato la capacità di esprimere al meglio l’essenza della “new generation”, riscontrando infatti il consenso totale di una fan base che probabilmente, come lui, deve ancora maturare. Performance che vale la sufficienza risicata nelle pagelle Sanremo 2022 VOTO 6+

CLASSIFICA SANREMO 2021 E PAGELLE 4a SERATA/ Alessandra ed Emma, duetto super

Pagelle Sanremo 2022: Matteo Romano, giovane ma senza paura all’Ariston

Giovanissimo ma con le spalle larghe belle larghe. Matteo Romano affronta con coraggio il suo debutto al Festival di Sanremo 2022 e questo va premiato nelle nostre pagelle. A soli diciannove anni conferma di essere un prospetto interessante, ma ancora troppo acerbo per competere al Festival di Sanremo. In ogni caso i discorsi stanno a zero e di certo non si può dire che abbia sfigurate. Il pezzo Virale non è proprio un capolavoro, ma Romano conta una schiera di follower pronti a dire il contrario. VOTO 6,5

Iva Zanicchi, 82anni e non sentirli: canzone classica sanremese ma che voce…

L’applausometro premia Iva Zanicchi e il suo brano Voglio Amarti. Una canzone piena ed intensa, che naturalmente parla di amore. La Zanicchi è protagonista fin dal suo ingresso sul palco. Con i suoi modi plateali fa sudare Amadeus, che però tira un sospiro di sollievo quando la ottantaduenne si concentra sulla musica e si scatena con un’energia invidiabile e di impatto. Iva c’è e non ci sarebbe da stupirsi se col suo pezzo sentimentale dovesse arrivare nella parte alta della classifica. Lei, alla fine, sostiene che il suo Festival sia finito qua, come se fosse sazia per una standing ovation autentica, forse un tantino generosa ma non per questo immeritata. La canzone che vede il ritorno in gara della Zanicchi vale un voto che staziona tranquillamente tra la sufficienza e il buono nelle pagelle Sanremo 2022. VOTO 6/7

I cantanti top della seconda serata secondo le Pagelle Sanremo 2o22

Fabrizio Moro top all’Ariston: buon ritorno al Festival

E’ il solito Fabrizio Moro e questo non è affatto un male per chi lo ama. Il cantante torna arriva a Sanremo 2022 a quattro anni di distanza dalla strepitosa esibizione in coppia con Ermal Meta, quella “Non mi avete fatto niente” che li ha fatti volare poi all’Eurovision Song Contest di Lisbona nello stesso anno. La canzone di quest’anno si chiama “Sei tu” ed è esattamente il tipo di brano che ci si aspetterebbe da Fabrizio Moro. Intenso e colmo di sfumature, certamente dotato delle giuste credenziali per puntare in alto al Festival. Fila tutto liscio ma manca l’effetto novità che non gli permette di conquistare un sette pieno nelle pagelle Sanremo 2022. VOTO 7 –

Le Vibrazioni al top, con la loro energia scuotono la seconda serata di Sanremo 2022

Il ritornello di Tantissimo è carico di energia, in pieno stile Le Vibrazioni. L’omaggio a Stefano D’Orazio dal palco di Sanremo 2022 è poi un bellissimo gesto del gruppo, che aggiunge un velo di romanticismo ad un brano profumato di rivincita e che figura, anche, come una sorta di lettera d’amore. Una lettera d’amore che, in questo caso, Francesco Sarcina ha scritto a se stesso, come aveva detto alla vigilia della kermesse. Con Le Vibrazioni, quindi, arrivano finalmente le prime vere emozioni della serata sul palco dell’Ariston. Il livello sale decisamente rispetto a chi li ha preceduti in scaletta. E non possiamo non tenerne conto nelle nostre pagelle Sanremo 2022 della seconda serata. VOTO 7.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore tra le sorprese di Sanremo 2022: grinta da vendere

Chimica stellare tra Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che all’Ariston volano alto con un pezzo fuori dagli schemi. La coppia si rivela in un mix travolgente di carica e di energia, ma anche di grinta e di musicalità coinvolgente. Ci sono piaciute tantissimo, indipendentemente dal testo che comunque affronta amore e attrazione con rinnovata originalità. Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno fatto leva sui loro punti di forza e hanno fatto centro. Grazie al carisma, alla capacità di dominare il palco e coinvolgere. Per loro un voto pieno nelle pagelle Sanremo 2022 VOTO 7,5.

Elisa è sinonimo di una garanzia, una performance di grande spessore

Elisa è come sempre incantevole sul palco, riscopre le genuini emozioni della kermesse con un brano (O forse sei tu) semplice ma non banale. Una canzone che vuole mostrare gli ingredienti magici per far sì che una relazione funzioni al meglio: il feeling, la complicità e la chimica. Elisa, con il suo pezzo sanremese accompagna il pubblico in un viaggio in cui ognuno di noi può pensare alla persona amata. Insomma, non sarà il suo miglior brano di sempre ma Elisa è una garanzia. Anche – e soprattutto – per il Festival di Sanremo 2022. Magari con un secondo ascolto sarà possibile apprezzarla ancora di più ma per il voto nelle pagelle Sanremo 2022 non va oltre il 7,5 VOTO 7,5.

Emma Marrone top a Sanremo, favorita per la vittoria di Sanremo 2022?

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo 2o22 con Ogni Volta è così. Non solo non delude le attese, ma le supera. Mentre si esibisce c’è chi azzarda che possa essere lei a mettere le mani su questo settantaduesimo Festival di Sanremo. Con una voce graffiante ed una melodia contemporanea la Marrone affronta l’amore da una prospettiva molto “sentita”. E con fermezza e orgoglio condanna tutte quelle situazioni in cui gli atteggiamenti di una donna, in quanto donna, vengono valutati negativamente. Qualcosa da ridire ci sarebbe sul look, che forse bada più all’apparire che all’essere. Solo una sensazione? Può darsi. Tutto questo, in ogni caso, non vanifica irrimediabilmente la potenza vocale e la straordinaria unicità di un’artista del suo calibro. Autentica come sempre. VOTO 7,5.

L’evoluzione di Irama al Festival di Sanremo con Ovunque Sarai

Musicalmente parlando c’è un tentativo di evoluzione da parte di Irama, con il brano Ovunque Sarai portato a Sanremo 2o22. Un pezzo che, almeno per il momento, dà la sensazione di rompere con il passato, distaccandosi per ritmi e significato da La Genesi del tuo Colore, canzone con cui Irama si era reso protagonista allo scorso Festival di Sanremo, pur non partecipandovi fisicamente causa Covid. Ma tornando ad Ovunque Sarai, non possiamo non evidenziare la poesia di questa ballata romantica. Atmosfere nostalgiche e parole che invitano a ulteriori riflessioni su tematiche importanti. Spazio, infine, ad un commento sul look audace e apocalittico di Irama, che indipendentemente dai gusti sembra calzare a pennello con il suo spirito artistico. Alza l’asticella delle prestazione della serata tanto da meritarsi il voto più alto di queste pagelle Sanremo 2022 VOTO 7/8

I cantanti flop della seconda serata secondo le Pagelle Sanremo 2o22

Giovanni Truppi flop al Festival di Sanremo: le emozioni non ci sono

Giovanni Truppi scalda le mani della sala stampa con ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’ ma c’è qualcosa che non ci convince fino in fondo. E non ci riferiamo, certamente, al look che pone più dubbi che domande. Innegabile che dietro il brano ci sia un grande lavoro, sia sul testo – firmato Pacifico, Niccolò Contessa e Marco Buccelli – che musicale. Un lavoro ambizioso che però non lascia il segno, emotivamente parlando. E in un Festival in cui le emozioni dovrebbero essere di casa non premia. Ecco perché nelle nostre pagelle non raggiunge nemmeno la sufficienza. VOTO 5.

Pagelle Sanremo 2022, Highsnob e Hu tra luci e ombre

Highsnob e Hu tra luci e ombre nel loro debutto al Festival di Sanremo 2022. La coppia e il brano Abbi cura di Te rappresentano senza dubbio un interessante progetto musicale da osservare con attenzione. Il pezzo e l’interpretazione inducono un attento ascoltatore a riflettere sulle sensazioni e i sentimenti dolorosi che ruotano attorno alla fine di una storia. Nella canzone si parla anche di abbandono e di sofferenza, quella che Highsnob e Hu trasmettono in maniera tutto sommato credibile. Da vedere e capire quanto la canzone possa sfondare a Sanremo e specialmente nelle radio. Il punto è che – emozionalmente parlando – non scalfisce più di tanto al primo ascolto. Forse nemmeno al secondo. Tra le esibizioni peggiori della serata che non gli consento di prendere la sufficienza nelle nostre pagelle Sanremo 2022 della seconda serata VOTO 5,5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA