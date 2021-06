Le pagelle Spagna Svezia, Euro 2020/ I voti della partita (primo tempo)

LE PAGELLE DI SPAGNA SVEZIA: PRIMO TEMPO

E’ terminato senza gol il primo tempo della sfida del girone E tra Spagna e Svezia all’Estadio Olimpico de la Cartuja. Nonostante il 79% di possesso palla la Nazionale allenata da Luis Enrique non è riuscita a sfondare. Due grandi occasioni da gol per gli spagnoli che al 16′ hanno visto il portiere svedese Olsen dire no a un colpo di testa ravvicinato di Dani Olmo che pareva davvero a colpo sicuro. Al 36′ Danielson sbaglia e Morata appoggia fuori tutto solo davanti a Olsen, davvero un errore clamoroso quello del centravanti della Juventus. Al 41′ però è Isak a bucare la difesa spagnola ma sul suo diagonale è provvidenziale il salvataggio di Llorente sulla linea, col pallone che sbatte poi sul palo ed esce fuori. La supremazia territoriale della Spagna è stata evidente ma la formazione iberica deve fare molta attenzione a non lasciare spazio al contropiede svedese, potenzialmente letale.

LE PAGELLE DI SPAGNA SVEZIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SPAGNA 6 – La squadra di Luis Enrique ha tenuto costantemente in mano il pallino del gioco ma non ha creato abbastanza in attacco. Le occasioni ci sono state ma le Furie Rosse hanno peccato di concretezza, affidandosi a un possesso spalla come al solito schiacciante ma sterile.

MIGLIORE SPAGNA: KOKE 6.5 – Manca il gol di poco in diagonale, il suo è comunque un moto perpetuo a sostegno della manovra offensiva spagnola. Giocatore di livello, prova a far valere esperienza e personalità in una situazione di evidente stallo.

PEGGIORE SPAGNA: MORATA 5 – Il bomber juventino lotta provando ad essere un punto di riferimento per i suoi ma l’errore a tu per tu con Olsen è stato clamoroso, con tutto ciò che ne consegue in termini di risultato. Da lui certi sbagli non sono ammissibili.

VOTO SVEZIA 6 – Come sempre sparagnina e poco spettacolare ma la formazione svedese resta comunque concreta e soprattutto riesce a pungere al momento giusto. Il gol mancato d’un soffio da Isak è la prova che all’occorrenza gli svedesi sono pronti a far male.

MIGLIORE SVEZIA: OLSEN 7 – Fornisce un’impressione di grande prontezza, miracoloso il suo intervento appena dopo il quarto d’ora su Dani Olmo che salva la situazione per i suoi. Una sola incertezza nel finale ma riesce comunque a metterci una pezza.

PEGGIORE SVEZIA: DANIELSSON 5 – Per grazie ricevuta Morata sbaglia il gol che gli aveva gentilmente concesso con uno svarione pesantissimo. In generale quando la difesa svedese traballa c’è sempre il suo zampino, fatica non poco nelle scelte di tempo sugli anticipi.

