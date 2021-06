Le pagelle Svezia Ucraina/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Glasgow

LE PAGELLE DI SVEZIA UCRAINA NEL PRIMO TEMPO

Nel primo tempo di Svezia Ucraina si è fatto registrare un botta e risposta che ha mandato le due formazioni in parità al riposo. Sicuramente positivo l’approccio alla gara della formazione allenata da Shevchenko, che ha giocato a viso aperto trovando il vantaggio al 28′ grazie a un bel diagonale di Zinchenko. La Svezia non era entrata in campo nella maniera più brillante ma ha avuto modo di reagire nel modo giusto, alzando il ritmo e trovando il prezioso pareggio a fil di sirena. Al 43′ è infatti Forsberg a firmare il pari degli scandinavi, gran botta che ha messo però fuori causa il portiere ucraino, Bushchan, a causa di una deviazione di Zabarnyi. Si va dunque al riposo a Glasgow, sul prato di Hampden Park, con Svezia e Ucraina sull’1-1 in questo ultimo ottavo di finale di Euro 2020.

LE PAGELLE DI SVEZIA UCRAINA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SVEZIA 6 – Approccio forse un po’ timido degli uomini di Andersson, ma dopo essere stati castigati trovano la forza per la reazione e il solito Forsberg mette a posto la situazione.

MIGLIORE SVEZIA: FORSBERG 7 – Svaria sul fronte offensivo e trova la giocata importantissima del pareggio, fondamentale per non ritrovarsi nella scomoda situazione di essere in svantaggio all’intervallo.

PEGGIORE SVEZIA: LUSTIG 5,5 – In ritardo nella chiusura su Zinchenko in occasione del gol ucraino, appare un po’ sotto ritmo senza essere nel contempo preciso in fase difensiva.

VOTO UCRAINA 6,5 – Ultima delle ripescate, la formazione allenata da Shevchenko gioca a testa alta, passa in vantaggio, ha l’unica pecca di non mantenere il prezioso 0-1 anche a causa di una sfortunata deviazione.

MIGLIORE UCRAINA: ZINCHENKO 7 – Il gioiello del Manchester City firma un gol d’autore, importante per capitalizzare l’ottimo inizio gara della sua squadra. La sua qualità è fondamentale per l’Ucraina.

PEGGIORE UCRAINA: ZABARNYI 5,5 – Sfortunato in occasione della deviazione che costa il gol del pari svedese, commette qualche errore di misura di troppo, dovrà cercare di migliorare in precisione nella ripresa.

