Le pagelle Svizzera Turchia/ I voti della partita, Euro 2020 (primo tempo)

Dopo il primo tempo la Svizzera è avanti sulla Turchia per 2-0, i rossocrociati in questo momento hanno agganciato il Galles – che sta perdendo con l’Italia – a 4 punti ma la differenza reti sfavorisce gli elvetici che hanno bisogno di segnare un altro gol e sperare che gli azzurri non si accontenti e incrementi il vantaggio. Gli uomini di Petkovic trovano molto presto la via del gol con Seferovic mentre Sommer con le sue parate tiene a bada uno scatenato Muldur. In contropiede Shaqiri, capitalizzando l’assist di Zuber, firma il raddoppio con una perla di rara bellezza e poi si divora il tris sbagliando il tiro più semplice. Ormai ridotte al lumicino le speranze di qualificazione per gli uomini di Gunes.

Diretta/ Svizzera Turchia (risultato 2-0) streaming video tv: Sommer salva su Muldur

LE PAGELLE DI SVIZZERA TURCHIA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SVIZZERA 7 – I rossocrociati usufruiscono degli enormi spazi concessi dagli avversari per ipotecare i tre punti ancor prima dell’intervallo.

MIGLIORE SVIZZERA: ZUBER 7,5 – Ok, i gol li segnano Seferovic e Shaqiri ma in entrambi c’è il suo zampino.

PEGGIORE SVIZZERA: EMBOLO 5,5 – Continua a essere troppo appariscente e nei momenti che contano lui non c’è mai.

Le pagelle Italia Galles/ Voti primo tempo: Chiesa devastante, Ward sbaglia troppo

VOTO TURCHIA 5 – L’avventura all’europeo dei ragazzi di Gunes rischia di concludersi nel peggiore dei modi, si vede chiaramente che sono a un passo dall’orlo del precipizio

MIGLIORE TURCHIA: MULDUR 7 – In diverse occasioni scalda i guantoni di Sommer facendogli sudare la pagnotta, il più brillante dei suoi per distacco.

PEGGIORE TURCHIA: DEMIRAL 5 – Un europeo da dimenticare per il centrale della Juventus, anche oggi regala spazi e palloni agli attaccanti avversari.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Italia Galles (risultato 1-0) streaming video Rai 1: la sblocca Pessina!

© RIPRODUZIONE RISERVATA