Le pagelle Ucraina Austria/ I voti della partita, Euro 2020 (primo tempo)

Alla National Arena di Bucarest è appena terminato il primo tempo di Ucraina-Austria con la nazionale di Foda che rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0. Lo scontro diretto per il secondo posto nel gruppo C di Euro 2020 ci riguarda da vicino perché il nostro prossimo avversario agli ottavi uscirà proprio da questa gara, caratterizzata dai tantissimi errori compiuti dagli uomini di Shevchenko sia in fase difensiva che di possesso e costruzione del gioco. Con uno cinismo spietato, Baumgartner, che poco prima aveva appena ricevuto un colpo da KO da Zabarnyi, anticipa tutti e sblocca la contesa prima di arrendersi ai giramenti di testa che gli impediscono di rimanere in campo. Arnautovic e Laimer sfiorano il raddoppio poco prima dell’intervallo, mentre Yarmolenko manca l’appuntamento con il tap-in dopo la respinta di Bachmann sulla conclusione iniziale di Shaparenko.

Diretta/ Ucraina Austria (risultato 0-1) streaming video tv: Lainer sfiora l'autogol

LE PAGELLE UCRAINA-AUSTRIA, I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO UCRAINA 5 – Un primo tempo assolutamente da dimenticare, costellato di errori grossolani e disattenzioni madornali.

MIGLIORE UCRAINA: SHARAPENKO 6,5 – E’ l’unico che ci mette un po’ di qualità in mezzo al campo.

PEGGIORE UCRAINA: ZABARNYI 5 – Sul gol dell’Austria attiva la modalità bradipo e si fa anticipare da Baumgartner, ancora stordito dallo scontro proprio con lui.

DIRETTA/ Macedonia del Nord Olanda (risultato 0-3) streaming tv: Wijnaldum, doppietta

VOTO AUSTRIA 6,5 – Per adesso sta vincendo la squadra che ha sbagliato meno in questi primi quarantacinque minuti.

MIGLIORE AUSTRIA: BAUMGARTNER 7 – Per adesso è lui l’eroe del giorno a Bucarest, nonostante sia rintronato da uno scontro che poi lo obbligherà a uscire, segna il gol che al momento manda i suoi connazionali agli ottavi, dove affronteranno l’Italia.

PEGGIORE AUSTRIA: ARNAUTOVIC 5,5 – Grazia l’Ucraina sbagliando il gol del raddoppio a ridosso dell’intervallo.

LEGGI ANCHE:

RISULTATI EUROPEI 2020, CLASSIFICHE/ Si va in campo! Diretta gol live score

© RIPRODUZIONE RISERVATA