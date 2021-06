LE PAGELLE UNGHERIA FRANCIA/ Voti partita, Europei 2020: il primo tempo

Il primo tempo di Ungheria Francia si chiude sul risultato di 1-0. E’ accaduto l’imponderabile alla Puskas Arena, dove allo scadere della prima frazione l’attaccante Fiola spezza l’equilibrio del match. Sostanziale equilibrio prima della rete ungherese, con la Francia che stava facendo la partita. Sui propri passi i francesi hanno trovato un avversario determinato e roccioso, abile a colpire al primo vero affondo. Scopriamo quindi le pagelle di questi primi quarantacinque minuti, per riassumere e valutare le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Come abbiamo detto, la Francia ha costruito molto di più rispetto all’Ungheria, costringendo i padroni di casa sulla difensiva. Un canovaccio prevedibile e che molto probabilmente caratterizzerà anche la ripresa. Gli ungheresi, benché non siano riusciti a rendersi pericolosi prima del gol, non stanno affatto demeritando. Vantaggio che manda in paradiso gli uomini di Rossi e che fa arrabbiare la Francia, punita alla prima vera occasione.

VOTO UNGHERIA (PRIMO TEMPO): 7 L’Ungheria sta facendo la partita che deve fare. Sacrificio, compattezza e determinazione per arginare una Francia non particolarmente in palla. I padroni di casa hanno lavorato bene in fase difensiva e a sorpresa hanno sbloccato la gara con una giocata di un Fiola estremamente freddo e lucido.

MIGLIORE UNGHERIA (PRIMO TEMPO): FIOLA 7,5 Il suo cinismo davanti a Lloris manda in paradiso l’Ungheria. La partita è ancora lunga ma con il suo gol mette in archivio il primo tempo e complica non poco il pomeriggio della Francia. Per il momento decisivo, sicuramente tra i migliori in campo.

PEGGIORE UNGHERIA (PRIMO TEMPO): NEGO 5,5 Un po’ in sofferenza in fase difensiva, ma non c’è da stupirsi: ha a che fare con degli ossi duri e dei clienti molto difficili. Quando c’è da spingere si vede poco: timido.

VOTO FRANCIA (PRIMO TEMPO): 4,5. Ha creato e sprecato una serie di occasioni troppo importanti. Potenzialmente può ribaltare il destino di una gara apparentemente stregata, ma nella ripresa deve cambiare passo. A cominciare dall’atteggiamento. Tanto fumo e niente arrosto si dice dalle nostre parti.

MIGLIORE FRANCIA (PRIMO TEMPO): POGBA 6 E’ il migliore dei suoi, pur senza eccellere. Almeno non sbaglia le giocate più semplici, al contrario dei suoi compagni di reparto.

PEGGIORE FRANCIA (PRIMO TEMPO): BENZEMA 4 Ha sbagliato clamorosamente il pallone del possibile 1-0. Da un attaccante della sua esperienza ci si aspetta maggiore freddezza sotto porta. Vedremo se si riscatterà nel secondo tempo: per il momento non ci siamo. Prova deludente.

