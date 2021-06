Le pagelle Ungheria Portogallo/ I voti della partita: Europei 2020, primo tempo

UNGHERIA PORTOGALLO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

Il primo tempo di Ungheria Portogallo si chiude senza reti: la partita degli Europei 2020 per il gruppo F rappresenta per ora un monologo della squadra lusitana che però non riesce a sfondare il muro magiaro, sono già tante le occasioni anche potenziali per i campioni in carica (una incredibile con Cristiano Ronaldo proprio in chiusura di primo tempo, ma il capitano non ha inquadrato la porta da ottima posizione) che devono anche stare attenti alla reazione ungherese, visto che Adam Szalai ha avuto la palla buona per il vantaggio sorprendente e ha costretto Rui Patricio all’intervento. In attesa che si torni a giocare a Budapest, leggiamo le pagelle di Ungheria Portogallo con i voti del primo tempo, alle due nazionali e a migliori e peggiori di ciascuna.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO IN UNGHERIA PORTOGALLO

VOTO UNGHERIA 5,5 – Poco da segnalare: se non altro non ha subito gol e ha anche avuto una buona occasione per portarsi in vantaggio, per ora è la partita che ci si aspettava ma al ribasso, nel senso che un po’ di intraprendenza in più non guasterebbe sicuramente.

MIGLIORE UNGHERIA: GULACSI 7 – Per due volte vince il duello personale con Diogo Jota mostrando personalità e qualità, del resto è un portiere che non scopriamo certo oggi e nella partita degli Europei 2020 sta sicuramente confermando il suo valore.

PEGGIORE UNGHERIA: NAGY 5 – Diciamo che la manovra magiara dovrebbe partire dai suoi piedi, ma per il momento il centrocampista ha latitato non riuscendo mai a impostare con calma e serenità anche per il pressing avversario, deve sicuramente crescere.

VOTO PORTOGALLO 6,5 – Partita sicuramente di buon livello, di più dal punto di vista della costruzione non potrebbe fare ma manca certamente la finalizzazione, quello che più volte in passato ha rappresentato un problema potrebbe tornare ad esserlo.

MIGLIORE PORTOGALLO: DIOGO JOTA 6,5 – Dei giocatori offensivi è il più vivace, si muove lungo il fronte d’attacco ed è quello che più volte arriva a far male alla difesa avversaria. Stoppato due volte da Gulacsi, sta comunque facendo la sua parte.

PEGGIORE PORTOGALLO: RUBEN DIAS 5,5 – Già ammonito nel primo tempo, deve stare attento perché i duelli fisici con Adam Szalai e Sallai possono creargli problemi. Meno lucido e solido che in altre occasioni, anche lui deve contribuire alla costruzione della manovra.

