Le pagine della nostra vita/ Su Canale 5 il film con Ryan Gosling (oggi, 4 luglio)

Le pagine della nostra vita (The Notebook, 2004) andrà in onda sabato 4 luglio su Canale 5 alle ore 15.35. Il film drammatico e sentimentale è diretto da Nick Cassavetes ed è tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. I protagonisti sono Ryan Gosling e Rachel McAdams nei panni di Noah Calhoun e Allison Hamilton. Le musiche sono composte da Aaron Zigman, compositore, musicista e produttore discografico statunitense. Cassavetes e Zigman avevano già collaborato in precedenza per il film John Q (2001) e continueranno il sodalizio anche dopo Le pagine della nostra vita, lavorando insieme nella pellicola Alpha Dog (2005), La custode di mia sorella (2009) e Tutte contro lui – The Other Woman (2014).

Le pagine della nostra vita, la trama del film

Le pagine della nostra vita racconta la storia d’amore dell’operaio Noah (Ryan Gosling) e della ricca ereditiera Allison (Rachel McAdams). É l’estate del 1940 quando si incontrano a una festa e si innamorano. Nonostante la diversa estrazione sociale, i due cominciano a frequentarsi e fare progetti per il futuro, come costruire una casa, ma la famiglia di Allison ostacola il loro amore. I due non possono più vedersi e per un anno Noah scrive una lettera al giorno alla sua amata, che tuttavia non gli risponde. La vita prosegue: Noah si arruola e Allie lavora come infermiera volontaria presso un ospedale militare. Qui la ragazza incontra Lon Hammond Jr. (James Marsden), un avvocato del Sud, con cui intraprende una relazione. Noah scopre la tresca, ma non si dà per vinto: vuole riconquistare Allie e costruire la casa che sognavano anni prima. Riuscirà nell’impresa?



