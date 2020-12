Le pagine della nostra vita/ Video, su Canale 5 il film con Ryan Gosling

Le pagine della nostra vita arricchisce la programmazione televisiva di Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 13:40. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2004 da diverse case cinematografiche è distribuita in Italia dalla 01 Distribution. La regia del film è stata curata da Nick Cassavetes con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Nicholas Sparks mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adatta Jan Sardi e Jeremy Leven. Il montaggio è stato firmato da Alan Heim, le musiche della colonna sonora sono state composte da Aaron Zigman mentre nel cast sono presenti Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard e Joan Allen.

Le pagine della nostra vita, la trama del film

In Le pagine della nostra vita ci troviamo in una casa di riposo dove un anziano decide di leggere ad un paziente il diario di una storia d’amore vissuta nell’estate del 1940 in una cittadina balneare nella Carolina del Sud. La storia racconta di un giovane operaio e di una giovanissima ragazza di 17 anni che tra le altre cose era anche piuttosto ricca in virtù del patrimonio smisurato dei suoi familiari. I due si incontrano durante una serata trascorsa nel luna park che si trovava in quella cittadina. Il ragazzo si innamora follemente di lei e cerca in ogni modo di poter passare qualche minuto insieme.

Dopo numerosi tentativi la ragazza decide di frequentare quel ragazzo, per cui è l’inizio di una bellissima storia d’amore che tuttavia sarà contattata. I due lasciandosi andare al più smodato otimismo, iniziano a progettare un futuro insieme con il ragazzo che mostra alla donna una casa abbandonata che farebbe parte di un suo progetto futuro nel quale verrebbe completamente ristrutturata per permettere ai due di trascorrere bellissimi momenti di vita quotidiana.

Proprio nel momento in cui i ragazzi decidono di avere il loro primo rapporto d’amore insieme, i genitori di lei iniziano a cercarla e soprattutto sembra che abbiano chiamato anche la polizia. Infatti i genitori sono profondamente contrari a questa storia d’amore e questo farà nascere una contrapposizione tra madre e figlia in virtù delle differenze sociali esistenti tra le due famiglie. Questa tensione finirà per dividere i due innamorati che si ritroveranno a diversi chilometri di distanza in quanto la ragazza dovrà rientrare insieme alla mamma nella loro residenza Charleston. Lui le scrive numerose lettere che non vengono mai recapitate e che soprattutto non avranno mai una risposta ma il destino per loro ha in serbo una nuova occasione durante i combattimenti per la seconda guerra mondiale con i due innamorati che si ritroveranno in una situazione ben differente da quella in cui si erano conosciuti.

