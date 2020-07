Le pagine della nostra vita/ Video, su Canale 5 il film con Ryan Gosling

Le pagine della nostra vita andrà in onda su Canale 5 alle ore 16:05 del 18 luglio e rappresenta forse uno dei film romantici più famosi e amati al mondo. Diretto nel 2004 da Nick Cassavetes è tratto da uno dei romanzi più conosciuti Nicholas Sparks e allo stesso tempo ne ha contribuito al suo grande successo. Nel cast spiccano l’allora sconosciuto Ryan Gosling nei panni del bel protagonista Noah Calhoun e una giovane Rachel McAdams in quelli della tenera Allison “Allie” Hamilton, mentre ad intepretare la loro controparte adulta ci sono James Garner e Gena Rowlands.

Le pagine della nostra vita, la trama

Le pagine della nostra vita ha inizio in una casa di riposo, nel presente, quando l’anziano Duke inizia a leggere ad una paziente il diario di una bellissima storia d’amore. Il focus della narrazione allora si sposta all’estate del 1940, in una cittadina chiamata Seabrook Island, Carolina del Sud nel quale un giovane operaio di nome Noah Calhoun e una diciassettenne Allison Hamilton, ricca di famiglia si innamorano perdutamente dopo il loro incontro ad una festa. I due nonostante vengano da mondi completamente diversi decidono di fidanzarsi e una notte Noah mostra ad Allie la loro futura casa, anche se allora abbandonata e decide di ristrutturarla per loro.

Qua i due faranno l’amore per la prima volta suggellando la loro storia e il loro amore ma dopo che l’amico Finn arriva e gli avverte che i genitori di Allie hanno chiamato la polizia cambia tutto. Dopo un litigio con la madre e poi con il padre ad Allie viene proibito di rivedere Noah e lasciar perdere quella storia, i due sono troppo diversi. Dopo un grande litigio tra i due proprio per queste loro differenze e per la famiglia di lei Allie si ritrova costretta a tornare a Charleston e i due si perdono per sempre, almeno fino a che un giorno non rincrociano la loro strada.

