Le parole che non ti ho detto, film su Rete 4 diretto da Luis Mandoki

Domenica 30 marzo 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4 alle ore 14, il melodramma Le parole che non ti ho detto. Si tratta di un film che scava all’interno delle relazioni e dei rapporti tra i familiari, che non ci garantisce un happy ending ma fa riaffiorare i ricordi più nostalgici e malinconici.

Il lungometraggio è uscito nel 1999 ed è diretto dal regista Luis Mandoki, specializzato in pellicole sentimentali, con film come Calda emozione (1990), Nata ieri (1993) e Amarsi (1994). La colonna sonora è di Gabriel Yared, ma tra le musiche spicca un brano della nostra Laura Pausini, dal titolo One more time.

L'era glaciale - In rotta di collisione, Italia 1/ Trama e voci del 5° capitolo, oggi 30 marzo 2025

I protagonisti della pellicola Le parole che non ti ho detto sono Kevin Costner e Robin Wright. Costner, premio Oscar per Balla coi Lupi, lo abbiamo visto di recente nella serie tv Yellowstone, e Wright è stata il volto di Claire Underwood in House of cards. Completano il cast Robbie Coltrane, Ileana Douglas, John Savage e un magistrale Paul Newman sul finale della sua carriera

Figli Gigi D'Alessio: chi sono Claudio, Ilaria, Luca, Andrea, Francesca e Ginevra/ "Preoccupato per loro"

La trama del film Le parole che non ti ho detto: un messaggio in bottiglia

Ne Le parole che non ti ho detto, il protagonista Garret Blake, dopo la morte di sua moglie, vive in solitaria, conducendo un’esistenza ritirata e riparando barche. Come un marinaio si affida ai ricordi e alla malinconia che non lo lascia mai.

Parallelamente Theresa Osborne è una giornalista del Chicago Tribune, una ricercatrice famosa, con alle spalle un divorzio e un figlio: è da poco stata lasciata dal marito e ha l’umore a terra.

Un mattino, mentre sta facendo la sua consueta corsa sulla spiaggia, Theresa trova una bottiglia con dentro un biglietto, su cui è scritto uno struggente messaggio d’amore, firmato con la lettera G.

Gigi D’Alessio, chi è la compagna Denise Esposito/ Con lei ha dimenticato Anna Tatangelo: la dolce dedica...

Talmente colpita da questo accadimento, fa scattare un vero e proprio caso giornalistico e tutti vorrebbero conoscere il misterioso G: sarà questo il deus ex machina che la porterà a Garret. I due si innamorano, ma il passato che si portano dietro entrambi è un fardello troppo pesante e che non li fa vivere la storia d’amore con la giusta intensità. Il lieto finale non è scontato.