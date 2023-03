“Le parole della partecipazione”/ Primo podcast dedicato alla gestione del patrimonio culturale nazionale

Che cosa vuol dire ‘comunità di patrimonio’ o ‘partecipare’ alla cura e alla gestione del patrimonio culturale? Quali sono le parole della partecipazione culturale? Questi gli interrogativi e i principali temi al centro del podcast “Le parole della partecipazione” promosso dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali che si pone l’obiettivo di approfondire politiche, pratiche ed esperienze di partecipazione alla gestione del patrimonio culturale in Italia.

Un progetto in cui le parole acquisiscono un ruolo centrale nella comprensione di quella “rivoluzione”, incentivata dalla Convenzione di Faro, che ha investito il nostro patrimonio nei suoi processi di definizione, gestione e valorizzazione, riconoscendo un ruolo-chiave alle comunità e passando dal concetto di ‘diritto del patrimonio culturale’ a quello di ‘diritto al patrimonio culturale’.

La serie – composta da sei episodi affidati ognuno a una voce narrante – è da oggi disponibile sul canale Spotify della Fondazione, inaugurato in occasione del lancio, volto a offrire ai professionisti dei beni culturali contenuti di approfondimento innovativi.

L’iniziativa nasce dal progetto di ricerca “La partecipazione alla gestione del patrimonio culturale | Politiche, pratiche ed esperienze”, che ha avuto l’obiettivo di indagare dinamiche, prospettive e opportunità del coinvolgimento delle comunità nelle pratiche di gestione del patrimonio culturale.

“Il podcast ‘Le parole della partecipazione’ invita a una riflessione quanto mai necessaria per comprendere i grandi cambiamenti in atto e su cui la Fondazione, forte del suo impegno nel settore, intende ideare percorsi formativi ad hoc in grado di sostenere i processi di gestione partecipata del patrimonio culturale” – dichiara Alessandra Vittorini, Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Apre la serie “Le parole della partecipazione” di Elena Pelosi, esperta di politiche culturali della Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali. Seguono cinque puntate, ognuna dedicata a un tema: “La Convenzione di Faro” di Pierluigi Sacco, professore all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; “Partecipazione culturale” di Betram Niessen, presidente e direttore scientifico di chefare.com; “Politiche culturali e patrimonio” di Francesca Velani, vicepresidente di PromoPA e direttrice di Lucca Beni Culturali – LuBeC; “Comunità e territorio” di Francesco Mannino, co-fondatore e presidente delle Officine Culturali di Catania e “Innovazione sociale e innovazione culturale” di Roberta Franceschinelli, program manager di Fondazione Unipolis.

