LE “PICCOLE GIOIE ROMANISTE” DI VENDITTI/ Video, gran ritorno giallorosso su Facebook

Anche Antonello Venditti esulta per la qualificazione della Roma in semifinale di Europa League. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 all’Olimpico contro l’Ajax, riuscendo così a mettere in cassaforte il passaggio del turno già ipotecato con la vittoria per 1-2 nel match d’andata ad Amsterdam.

E il cantautore ha voluto partecipare alla gioia per la seconda semifinale raggiunta in due anni dalla sua squadra del cuore con un breve video postato sul suo profilo Facebook: “Consentitemi a fine serata una piccola gioia romanista“, così ha titolato il video Venditti, manifestando comunque, almeno in pubblico, un’esultanza composta per in conseguimento dei giallorossi, ora chiamati ad affrontare il Manchester United per giocarsi in una doppia sfida la finale di Danzica. Venditti non ha mai fatto mistero di sostenere la Roma in ogni occasione, anche se negli ultimi anni si è un po’ defilato da quello che era il centro pulsante del tifo, lo stadio Olimpico, dopo alcune polemiche che l’avevano posto in rotta di collisione con l’ambiente giallorosso.

VENDITTI E LA ROMA, “DIMISSIONI” E RITORNO

Venditti aveva parlato di ritirare l’inno scritto per la squadra, “Roma, Roma Roma“, che assiema all’altrettanto famosa “Grazie Roma” alla fine dei match accompagna le partite giallorosse allo stadio Olimpico. “Sinceramente l’inno della Roma mi piacerebbe se lo togliessero, perché non lo trovo più identificativo della squadra che conoscevo io“, frasi che provocarono un terremoto nell’ambiente romanista in un’estate caldissima, quella del 2013 che fece seguito alla sconfitta del 26 maggio nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Una terribile delusione che vide Antonello Venditti farsi portavoce di un’amarezza che gli fece dichiarare di non sentirsi rappresentato dalla proprietà americana del club, allora gestita da James Pallotta. Venditti però tornò ad avere parole al miele già nel 2018, con la rimonta contro il Barcellona che fece vivere una notte magica ai tifosi giallorossi. Ora la proprietà è cambiata e un’altra semifinale europea alle porte: la gioia di Venditti per i successi del club è tornata ma è rimasta contenuta, “Piccola gioia romanista“, lui stesso l’ha definita. Un video comunque molto apprezzato dai fans dell’artista.

