Come ogni anno da diverso tempo a questa parte, mentre ci prepariamo ad accogliere il 2025 sul web hanno iniziato a circolare le famose profezie dei “Simpson“ (famosissima serie animata) sugli eventi che si potrebbero verificare in un non meglio precisato futuro aprendo – da un lato – a tragici scenari e – dall’altro – alle solite voci che credono che Matt Groening e tutti i suoi co-autori abbiano un qualche speciale sesto senso in grado di vedere nel futuro: tra queste righe ci soffermeremo proprio su quelle profezie dei Simpson che in qualche modo si potrebbero ricollegare all’imminente 2025; salvo poi cercare di capire quanto ci sia di effettivamente vero in queste predizioni e nel presunto potere speciale dei creatori della più longeva serie animata mai creata.

Partendo dalla ragione per cui ci siamo riuniti tra queste righe, sono in particolare due (o meglio tre) le previsioni e profezie dei Simpson che – purtroppo – potrebbero avverarsi nel corso del prossimi 365 giorni: la prima – certamente più sconvolgente se presa senza una spiegazione – riguarda la terza guerra mondiale profetizzata dallo stravagante Homes già nel lontano 1987 nel cortometraggio ‘The tracey ullman show‘ nel quale cerca di mettere in guardia la sua famiglia sull’imminente distruzione del pianeta; salvo poi rendersi conto che in realtà non sta accadendo nulla del genere ed è tutto frutto della sua fervida immaginazione.

La seconda – invece – ci rimanda ad una lunga serie di episodi e sketch che si sono visti comparire negli episodi dei Simpson fin dagli anni ’90 che hanno ipotizzato una presa di controllo da parte dei robot e dell’intelligenza artificiale sull’essere umano: il primo è ‘Treehouse of horror‘, ma il tema ritorna anche nell’episodio ‘Robot‘ e in alcuni mini corti della coppia Grattachecca e Fichetto con un finale sempre simile che vuole la distruzione completa dall’umanità.

Casa c’è di vero nelle profezie dei Simpson per il 2025: Matt Groening sa veramente predire il futuro?

Insomma, secondo le profezie dei Simpson il 2025 (ma tutto il futuro in generale) non sembra riservarci nulla di positivo e nel computo potremmo inserire anche il disastro ambientale previsto nel famoso film del 2007, oppure i visori di realtà aumentata e gli ologrammi protagonisti dell’episodio ‘Friends and Family’ ed anche i fallimentari viaggi su Marte; ma ciò che resta da chiederci è: cosa c’è di vero e cosa dobbiamo veramente temere per il prossimo anno?

La risposta – forse ovvia – è che di vero non c’è nulla perché nonostante le previsioni e le profezie dei Simpson abbiano tutte le carte in regola per sembrare del tutto reali ed applicabili alla realtà si deve anche tenere conto che la serie vanta la bellezza di più di 700 episodi con migliaia e migliaia di singoli scene e sketch; con l’ovvia conseguenza che – quasi inevitabilmente – molti dei temi trattati attingono direttamente dalla realtà circostante come la crisi climatica già perfettamente nota nel 2007, oppure il predominio delle macchine sull’uomo che è al centro di una ricchissima letteratura fantascientifica ben precedente al lavoro di Groening.